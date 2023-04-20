Мэр Екатеринбурга переиграл советника Куйвашева, из-за которого лишился полномочий

20 апреля 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Алексея Орлова назначили ответственным за список «Единой России» в начале апреля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отстоял свой вариант списка «Единой России» на выборах в гордуму. Губернатор Евгений Куйвашев одобрил вариант тройки ЕР, изначально предложенный градоначальником: сам Орлов, гонщик Сергей Карякин (депутат заксо) и депутат Госдумы Антон Шипулин, рассказал URA.RU информированный источник. Информация об этом также появилась в telegram-канале, подконтрольном пиарщице Аксане Пановой и политтехнологу Ринату Хазееву — неформальному советнику Куйвашева. Несколько дней назад они вбросили как «согласованный» свой вариант списка — Орлов, директор благотворительного фонда УГМК Юлия Нутенко и депутат Тимофей Жуков, недавно вернувшийся с СВО. Со стороны Хазеева это был выход за пределы полномочий. Отобрав — с подачи Хазеева в том числе — у Орлова право на ведение кампаний в одномандатных округах, Куйвашев лишь поручил Хазееву подготовить обновленный вариант списка кандидатов-одномандатников, где учитывались бы интересы всех игроков, включая Виталия Кочеткова («Мотив»), чью большую фракцию в думе Орлов хотел сократить. А за список «Единой России» ответственным назначили именно Орлова. Новость по теме Советник Куйвашева устроил вброс, ослабляя мэра Екатеринбурга «Нутенко и Жукова в итоге поставят на „проходные“ четвертое или пятое места [в списке]. Хотя не исключено, что Нутенко все-таки пойдет в округе, как и планировал Орлов», — поделился источник URA.RU. Карякин как раз сегодня заявился на праймериз ЕР. В разговоре с корреспондентом он дал понять, что это его решение, связанное с желанием еще раз изучить проблемы своих избирателей (в его округ в заксо входит часть Екатеринбурга). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отстоял свой вариант списка «Единой России» на выборах в гордуму. Губернатор Евгений Куйвашев одобрил вариант тройки ЕР, изначально предложенный градоначальником: сам Орлов, гонщик Сергей Карякин (депутат заксо) и депутат Госдумы Антон Шипулин, рассказал URA.RU информированный источник. Информация об этом также появилась в telegram-канале, подконтрольном пиарщице Аксане Пановой и политтехнологу Ринату Хазееву — неформальному советнику Куйвашева. Несколько дней назад они вбросили как «согласованный» свой вариант списка — Орлов, директор благотворительного фонда УГМК Юлия Нутенко и депутат Тимофей Жуков, недавно вернувшийся с СВО. Со стороны Хазеева это был выход за пределы полномочий. Отобрав — с подачи Хазеева в том числе — у Орлова право на ведение кампаний в одномандатных округах, Куйвашев лишь поручил Хазееву подготовить обновленный вариант списка кандидатов-одномандатников, где учитывались бы интересы всех игроков, включая Виталия Кочеткова («Мотив»), чью большую фракцию в думе Орлов хотел сократить. А за список «Единой России» ответственным назначили именно Орлова. «Нутенко и Жукова в итоге поставят на „проходные“ четвертое или пятое места [в списке]. Хотя не исключено, что Нутенко все-таки пойдет в округе, как и планировал Орлов», — поделился источник URA.RU. Карякин как раз сегодня заявился на праймериз ЕР. В разговоре с корреспондентом он дал понять, что это его решение, связанное с желанием еще раз изучить проблемы своих избирателей (в его округ в заксо входит часть Екатеринбурга).