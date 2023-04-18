Советник Куйвашева устроил вброс, ослабляя мэра Екатеринбурга

Сможет ли Ринат Хазеев навязать шефу свое мнение, решится в ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неформальный советник губернатора Евгения Куйвашева, политтехнолог Ринат Хазеев пытается расширить свои полномочия на выборах в гордуму Екатеринбурга. Через подконтрольный его подруге, пиарщице губернатора Аксане Пановой telegram-канал «Не для протокола» вброшена «согласованная» тройка «Единой России»: мэр Алексей Орлов, глава благотворительного фонда УГМК «Дети России» Юлия Нутенко и депутат Тимофей Жуков, вернувшийся с СВО.

При этом известно, что Хазееву губернатором поручено лишь подготовить новый список кандидатов-одномандатников, в то время как за общегородской список ЕР отвечает Орлов. И у него, по данным URA.RU, свое видение. В частности, Нутенко он ранее рассматривал на один из одномандатных округов.

«Окончательных решений на данный момент нет. Хазеев, конечно, старается навязать свою конфигурацию, но Орлов по-прежнему работает по собственному плану, который он предложил губернатору», — поделился источник. Косвенным подтверждением отсутствия финальных вводных является то, что с Жуковым, по данным агентства, установочных встреч о его участии в выборах пока никто не проводил (сам депутат попросил корреспондента обратиться к нему за комментарием позднее — сославшись на занятость).

Второй информированный собеседник предположил, что итоговый список тройки ЕР может определиться по итогам еще одной встречи Орлова с Куйвашевым по поводу выборов. Ее дата пока не определена.

На последнем таком совещании — вечером 6 апреля — Куйвашев эмоционально объявил Орлову, что мэрия не справляется с подготовкой к выборам, что предложенный им список кандидатов-одномандатников может привести к конфликту, поскольку в нем не учтены интересы другого крупного игрока — миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), контролирующего большую фракцию в действующем созыве думы. Там же было озвучено, что новый список кандидатов-одномандатников сформирует Хазеев (с сохранением депутатов Кочеткова), а Орлов будет продвигать общегородской список ЕР, который и возглавит. В новом раскладе для мэра особенно важно, чтобы в гордуму по спискам «Единой России» прошло как можно больше людей, ориентированных на него.

В администрации официальных комментариев по теме пока не дают. Хазеев от общения со СМИ воздерживается.