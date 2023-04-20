Красноярский губернатор Усс объявил о своей отставке

Александр Усс заявил, что получил предложение о повышении
Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что получил предложение о работе в федеральном ведомстве. Об этом сообщают РИА Новости.
«Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», —
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