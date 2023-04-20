Красноярский губернатор Усс объявил о своей отставке

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Пресс-конференция посвященная предстоящему Красноярскому экономическому форуму-2018. Москва, кулак, усс александр
Александр Усс заявил, что получил предложение о повышении Фото:

Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что получил предложение о работе в федеральном ведомстве. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», — заявил Александр Усс на своей странице «ВКонтакте». Он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку.

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Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что получил предложение о работе в федеральном ведомстве. Об этом сообщают РИА Новости. «Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», — заявил Александр Усс на своей странице «ВКонтакте». Он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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