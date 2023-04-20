Выпускник школы губернаторов Котюков согласился возглавить Красноярский край. Видео

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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, портрет, рука у лица, котюков михаил
Котюков сменил на посту губернатора Александра Усса Фото:
новость из сюжета
Перестановки в губернаторском корпусе

Президент России Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край. Прежний губернатор Александр Усс объявил о своей отставке сегодня в соцсетях. Котюков принял предложение президента.

Встреча Путина и Котюкова прошла в режиме видеоконференции, передает telegram-канал Кремля. Котюков поблагодарил Путина за доверие и согласился с его предложением.

Михаил Котюков — уроженец Красноярска, ему 46 лет. Окончил Красноярский государственный университет по специальности «финансы и кредит». В 2007 году стал заместителем губернатора Александра Хлопонина и главой департамента финансов. В 2008-м занял должность министра финансов края и зампреда регионального правительства. В Москву переехал в 2010 году, работал в Минфине РФ и Федеральном агентстве научных организаций. В 2018-м стал министром науки и высшего образования РФ. Через два года стал заместителем министра финансов в правительстве Михаила Мишустина. Член высшего совета партии «Единая Россия». Михаил Котюков женат, воспитывает сына и дочь.

Михаил Котюков является выпускником первого потока в так называемой «школе губернаторов» (программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы). Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Директор АНО «Россия — страна возможностей», куратор «школы губернаторов» Алексей Комиссаров уже поздравил Котюкова с новой должностью. «Поздравляю выпускника программы кадрового управленческого резерва ВШГУ Михаила Котюкова с назначением врио губернатора Красноярского края. Желаю успехов в новой должности, оптимизма и новых проектов в интересах жителей», — написал он в своем telegram-канале.

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Президент России Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край. Прежний губернатор Александр Усс объявил о своей отставке сегодня в соцсетях. Котюков принял предложение президента. Встреча Путина и Котюкова прошла в режиме видеоконференции, передает telegram-канал Кремля. Котюков поблагодарил Путина за доверие и согласился с его предложением. Михаил Котюков — уроженец Красноярска, ему 46 лет. Окончил Красноярский государственный университет по специальности «финансы и кредит». В 2007 году стал заместителем губернатора Александра Хлопонина и главой департамента финансов. В 2008-м занял должность министра финансов края и зампреда регионального правительства. В Москву переехал в 2010 году, работал в Минфине РФ и Федеральном агентстве научных организаций. В 2018-м стал министром науки и высшего образования РФ. Через два года стал заместителем министра финансов в правительстве Михаила Мишустина. Член высшего совета партии «Единая Россия». Михаил Котюков женат, воспитывает сына и дочь. Михаил Котюков является выпускником первого потока в так называемой «школе губернаторов» (программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы). Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Директор АНО «Россия — страна возможностей», куратор «школы губернаторов» Алексей Комиссаров уже поздравил Котюкова с новой должностью. «Поздравляю выпускника программы кадрового управленческого резерва ВШГУ Михаила Котюкова с назначением врио губернатора Красноярского края. Желаю успехов в новой должности, оптимизма и новых проектов в интересах жителей», — написал он в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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