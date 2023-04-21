Военный аналитик Джерелиевский заявил о возможности освободить Харьков без боя

22 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Скоро армия РФ не будет встречать сопротивления ВСУ, сказал Борис Джерелиевский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Харьков может оказаться под контролем РФ, если дождаться исчерпания потенциала помощи Запада Украине. Тогда Россия сможет продвигаться вперед без реального сопротивления ВСУ. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «Харьков это миллионный город. Вспомните, с каким трудом происходил штурм Мариуполя. Мы видим, как другие города освобождаются, будут огромные жертвы. Есть такая возможность, что этот город удастся взять если не без боя, то значительно легче. Но нужно подождать, когда ситуация созреет. Нам гораздо выгоднее, оставаясь на местах, уничтожать формирования. Если все будет продолжаться, как сейчас, в какой-то момент закончится живая сила, сопротивление значительно снизится. Я думаю, что тогда наши войска двинутся вперед. Будет меньше разрушений, меньше потерь среди наших военных и мирного населения», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, подходящее время для прорыва настанет с исчерпанием потенциала западных партнеров Украины. «Строго говоря, момент такой наступает, когда потенциал НАТО, которым они могут поделиться с Киевом, практически исчерпан. Запасов у них нет. В некоторых странах изымается оружие из боевого состава своих войск, что снижает уже их боеспособность. Возможности снабжать близка к исчерпанию. Идет перестройка ВПК, но этот процесс не быстрый. Время у нас есть. Надежды на наемников не оправдываются. Предполагаемая численность Интернационального легиона — 20 тысяч. Сейчас наемников осталось едва ли больше — 1,5 тысячи», — объяснил военный аналитик. Ранее полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин сообщил, что Россия преступила к огневой подготовке атаки на Харьковском направлении. Он предупредил, что скоро стоит ожидать серьезных изменений на линии фронта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Харьков может оказаться под контролем РФ, если дождаться исчерпания потенциала помощи Запада Украине. Тогда Россия сможет продвигаться вперед без реального сопротивления ВСУ. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «Харьков это миллионный город. Вспомните, с каким трудом происходил штурм Мариуполя. Мы видим, как другие города освобождаются, будут огромные жертвы. Есть такая возможность, что этот город удастся взять если не без боя, то значительно легче. Но нужно подождать, когда ситуация созреет. Нам гораздо выгоднее, оставаясь на местах, уничтожать формирования. Если все будет продолжаться, как сейчас, в какой-то момент закончится живая сила, сопротивление значительно снизится. Я думаю, что тогда наши войска двинутся вперед. Будет меньше разрушений, меньше потерь среди наших военных и мирного населения», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, подходящее время для прорыва настанет с исчерпанием потенциала западных партнеров Украины. «Строго говоря, момент такой наступает, когда потенциал НАТО, которым они могут поделиться с Киевом, практически исчерпан. Запасов у них нет. В некоторых странах изымается оружие из боевого состава своих войск, что снижает уже их боеспособность. Возможности снабжать близка к исчерпанию. Идет перестройка ВПК, но этот процесс не быстрый. Время у нас есть. Надежды на наемников не оправдываются. Предполагаемая численность Интернационального легиона — 20 тысяч. Сейчас наемников осталось едва ли больше — 1,5 тысячи», — объяснил военный аналитик. Ранее полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин сообщил, что Россия преступила к огневой подготовке атаки на Харьковском направлении. Он предупредил, что скоро стоит ожидать серьезных изменений на линии фронта.