Полковник Алехин заявил об огневой подготовке атаки РФ на Харьковском направлении

20 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

На Украине грядут важные военные события, сказал Геннадий Алехин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия на Харьковском направлении приступила к огневой подготовке атаки. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин, отметив, что скоро стоит ожидать серьезных изменений на линии фронта. «Если внимательно проанализировать наши сводки, которые дают регулярно официальный представитель Минобороны [Игорь] Конашенков и представители пресс-центров на местах (например, я беру Белгородско-Харьковское направление), по каким целям наносятся удары? По каким направлениям? В сторону Харькова — это Волчанск, Чугуев, Гатище, Русская Лозовая, Русские Тишки, Мартовая, Старый Салтов и ближе к юго-востоку, к Изюму, где идет направление на Славянск и Краматорск. Туда регулярно наносятся огневые массированные удары. Поражаются объекты военной инфраструктуры, командные пункты, места сосредоточения войск ВСУ. Это делается неспроста. На языке военных нанесение массированных огневых ударов артиллерии, РСЗО, боевой авиации называется огневая подготовка атаки», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, стоит ожидать знаковых изменений на фронте. «Военные специалисты прекрасно понимают — и мы, и украинская сторона, — что действительно в скором времени на фронте произойдут какие-то крупные события. Будут в ближайшее время большие перемены на поле боя. По-разному это можно называть: наступление, контрнаступление. Я могу предполагать, что, вполне возможно, с российской стороны будут нанесены какие-то фланговые удары, может быть, какие-то охваты, прорывы. Истинный замысел знает только узкое число людей, которое находится в штабе», — отметил военный обозреватель. Он подчеркнул, что дальнейший план действий будет отталкиваться от обстановки в зоне боевых действий. «Все зависит от анализа текущей ситуации, наличия сил и средств и подготовки военнослужащих. Я разговаривал с ребятами, которые находятся на определенных участках фронта. Настрой боевой, огромная мотивированность. Я говорил с офицерами среднего звена и с командирами более высокого ранга. Они готовы к решению различных задач, будь то в обороне, будь то в наступлении. Готовы к различным вариантам предстоящих боевых действий. А это немаловажно», — объяснил полковник запаса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия на Харьковском направлении приступила к огневой подготовке атаки. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин, отметив, что скоро стоит ожидать серьезных изменений на линии фронта. «Если внимательно проанализировать наши сводки, которые дают регулярно официальный представитель Минобороны [Игорь] Конашенков и представители пресс-центров на местах (например, я беру Белгородско-Харьковское направление), по каким целям наносятся удары? По каким направлениям? В сторону Харькова — это Волчанск, Чугуев, Гатище, Русская Лозовая, Русские Тишки, Мартовая, Старый Салтов и ближе к юго-востоку, к Изюму, где идет направление на Славянск и Краматорск. Туда регулярно наносятся огневые массированные удары. Поражаются объекты военной инфраструктуры, командные пункты, места сосредоточения войск ВСУ. Это делается неспроста. На языке военных нанесение массированных огневых ударов артиллерии, РСЗО, боевой авиации называется огневая подготовка атаки», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, стоит ожидать знаковых изменений на фронте. «Военные специалисты прекрасно понимают — и мы, и украинская сторона, — что действительно в скором времени на фронте произойдут какие-то крупные события. Будут в ближайшее время большие перемены на поле боя. По-разному это можно называть: наступление, контрнаступление. Я могу предполагать, что, вполне возможно, с российской стороны будут нанесены какие-то фланговые удары, может быть, какие-то охваты, прорывы. Истинный замысел знает только узкое число людей, которое находится в штабе», — отметил военный обозреватель. Он подчеркнул, что дальнейший план действий будет отталкиваться от обстановки в зоне боевых действий. «Все зависит от анализа текущей ситуации, наличия сил и средств и подготовки военнослужащих. Я разговаривал с ребятами, которые находятся на определенных участках фронта. Настрой боевой, огромная мотивированность. Я говорил с офицерами среднего звена и с командирами более высокого ранга. Они готовы к решению различных задач, будь то в обороне, будь то в наступлении. Готовы к различным вариантам предстоящих боевых действий. А это немаловажно», — объяснил полковник запаса.