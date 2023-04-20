В зоне СВО этим летом появятся автономные боевые роботы

Изобретатель дронов — о том, как нейросеть будет помогать солдатам на фронте

20 апреля 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Дроны спасают жизни российских солдат в зоне СВО Фото: Андрей Гусельников © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прототипы автономных боевых роботов появятся в зоне военной спецоперации уже летом. Об этом в интервью URA.RU сообщил стартапер Петр Кривохижин, который вместе с группой добровольцев занимается разработкой интеллектуального оружия. По словам изобретателя, применение такой техники, «управлять» которой будет нейросеть, а также массовое применение дронов поможет спасти жизни многих солдат. — Петр, вы занимаетесь разработкой высокотехнологичного оружия. Над чем сейчас работаете, что могло бы помочь фронту? Изобретатель Петр Кривохижин уверен в большой эффективности дронов на фронте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — У нас близка к завершению разработка нейросети для распознавания целей. Осталось доработать нюансы, но дорабатывать можно бесконечно. Нейросеть надо тренировать: «Определи — человек, машина или бронетранспортер. Определи человека — мирный или военный. Определи тип техники. Определи уязвимые места на машине», — отрабатываем по каждой задаче. С автономным поведением боевых роботов сложнее, но мы движемся. Это действительно высокотехнологичное оружие. Ведь современная война — это не только пушки и авиация, но и искусственный интеллект, дроны различных видов, нейросети. — Это госзаказ? По идее, все, о чем говорите, действительно необходимо армии. — Это инициатива нашей команды, нам никто не приказывал. Сейчас обсуждаю это с чиновниками, с желающими принять участие в проекте. Главное, чтобы все пошло дальше. У нас главная проблема — нет определенных специалистов. — Когда разработки смогут пройти испытания на фронте? Операторы дронов — ценные кадры при ведении боевых действий сегодня Фото: Министерство обороны Великобритании — Надеюсь, в этом году. Прототипы появятся к концу весны — началу лета. Наша нейросеть уже готова выполнять определенные задачи. Но есть и другие задачи, поэтому ее надо тренировать для их выполнения. Но это не самая сложная часть проекта для нас. Очень сложно создать автономное поведение боевого робота. Есть много технических нюансов: чтобы дрон не сходил с ума, чтобы не путал верх-низ, не врезался в дерево, не падал в реку. Он же анализирует ситуацию самостоятельно, им никто не управляет, и у него возникают ошибки. Самое главное — их устранить. — Вы используете фронтовой опыт? — Мы не берем идеи с фронта, мы их поставляем на фронт. Некоторые идеи мои, что-то посоветовали мои знакомые, что-то знакомые знакомых — даже из Израиля поставляют идеи! Их полно. — Недавно глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил об испытаниях в зоне СВО боевого робота «Маркер». Как оцениваете проект? Проект команды Дмитрия Рогозина имеет большие перспективы, убежден стартапер Фото: Владимир Андреев © URA.RU — «Маркер» — прекрасная платформа для дронов, их должны быть тысячи. С него дрон может подзаряжаться и летать. Используя эту платформу, мы сохраним жизнь операторам. Не секрет, что за ними идет настоящая охота. Дрон дорогой, но жизнь оператора дрона дороже в десять раз. У нас на десять или сто солдат в лучшем случае один оператор дрона. Можно и нужно использовать «Маркер» как наземный дрононосец. — А нашей армии нужен полноценный беспилотный танк? — Тяжелые роботанки не нужны — они дико дорогие и будут основными мишенями для противника. Проще эти средства потратить на тысячи «Маркеров» — их будут подбивать, но главное, чтобы задачу выполнили. Неважно, сколько их уничтожили, если при этом сохраним тысячи жизней солдат и операторов. Эта железяка не стоит столько, сколько стоит танк, поэтому эффективна. Можно построить десятки «Маркеров» вместо одного танка. Надо только его немного дополнить. — Почему они сейчас нам нужны? На фронте танк — мишень номер один Фото: Сергей Русанов © URA.RU — Танк — мишень номер один. Мой дед горел в танках четыре раза. Танки что в Великую Отечественную были мишенью, что сейчас. Но тогда они прорывали фронт. А сегодня вы видели танковые прорывы? Танки используются как дополнительные артустановки — для поддержки. Если так, то их можно сделать более дешевыми и приспособленными к выполнению задачи. Танки можно роботизировать. Да, их будут жечь, но они успеют выполнить очень много задач, а мы спасем жизни танкистов. Нужно следовать искусству Суворова — побеждать меньшим числом. — Вы высказывались за оснащение танков беспилотниками. Зачем они бронетехнике? — Сам процесс модернизации не сложен: берешь бронетранспортер или танк, придаешь ему нужные функции — и все. Это несложно и не так дорого, если делать с нуля. На машине должен быть разведчик-беспилотник, и не один. Танк может нести и дроны камикадзе: он же обычно выезжает на позицию, отрабатывает по одной цели и уезжает. А если он оснащен ударными дронами, то сможет поражать несколько целей одновременно. Размещение их на машине не дорого стоит, но это очень нужная модернизация танка. — Сейчас распространяются видео о самодельных коптерах. Ваше отношение к ним? — А что бойцам делать остается? Идут поставки «Орланов», «Ланцетов» и «Кубов», но их недостаточно, поэтому приходится собирать дроны на месте или ждать, когда привезут волонтеры. — Как оцениваете роль общества в поддержке бойцов? Статья по теме ВСУ готовят большое наступление в Донбассе — У нас не было бы квадрокоптеров, если бы не волонтеры и общественные движения. Если бы бизнесмены не предоставляли волонтерам станки, а бабушки в селе не отдавали свою копеечку. Нам нужно насыщение неба беспилотниками: необходим контроль каждого квадратного километра на глубину фронта хотя бы в 60 километров, а желательно и всех ста. В идеале каждый метр должен прочесываться 24/7, чтобы мы могли контролировать каждого проползающего муравья. В таком случае мы сократим потери в два-три раза и будем добиваться меньшими силами гораздо больших результатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прототипы автономных боевых роботов появятся в зоне военной спецоперации уже летом. Об этом в интервью URA.RU сообщил стартапер Петр Кривохижин, который вместе с группой добровольцев занимается разработкой интеллектуального оружия. По словам изобретателя, применение такой техники, «управлять» которой будет нейросеть, а также массовое применение дронов поможет спасти жизни многих солдат. — Петр, вы занимаетесь разработкой высокотехнологичного оружия. Над чем сейчас работаете, что могло бы помочь фронту? — У нас близка к завершению разработка нейросети для распознавания целей. Осталось доработать нюансы, но дорабатывать можно бесконечно. Нейросеть надо тренировать: «Определи — человек, машина или бронетранспортер. Определи человека — мирный или военный. Определи тип техники. Определи уязвимые места на машине», — отрабатываем по каждой задаче. С автономным поведением боевых роботов сложнее, но мы движемся. — Это госзаказ? По идее, все, о чем говорите, действительно необходимо армии. — Это инициатива нашей команды, нам никто не приказывал. Сейчас обсуждаю это с чиновниками, с желающими принять участие в проекте. Главное, чтобы все пошло дальше. У нас главная проблема — нет определенных специалистов. — Когда разработки смогут пройти испытания на фронте? — Надеюсь, в этом году. Прототипы появятся к концу весны — началу лета. Наша нейросеть уже готова выполнять определенные задачи. Но есть и другие задачи, поэтому ее надо тренировать для их выполнения. Но это не самая сложная часть проекта для нас. Очень сложно создать автономное поведение боевого робота. Есть много технических нюансов: чтобы дрон не сходил с ума, чтобы не путал верх-низ, не врезался в дерево, не падал в реку. Он же анализирует ситуацию самостоятельно, им никто не управляет, и у него возникают ошибки. Самое главное — их устранить. — Вы используете фронтовой опыт? — Мы не берем идеи с фронта, мы их поставляем на фронт. Некоторые идеи мои, что-то посоветовали мои знакомые, что-то знакомые знакомых — даже из Израиля поставляют идеи! Их полно. — Недавно глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил об испытаниях в зоне СВО боевого робота «Маркер». Как оцениваете проект? — «Маркер» — прекрасная платформа для дронов, их должны быть тысячи. С него дрон может подзаряжаться и летать. Используя эту платформу, мы сохраним жизнь операторам. Не секрет, что за ними идет настоящая охота. Дрон дорогой, но жизнь оператора дрона дороже в десять раз. У нас на десять или сто солдат в лучшем случае один оператор дрона. Можно и нужно использовать «Маркер» как наземный дрононосец. — А нашей армии нужен полноценный беспилотный танк? — Тяжелые роботанки не нужны — они дико дорогие и будут основными мишенями для противника. Проще эти средства потратить на тысячи «Маркеров» — их будут подбивать, но главное, чтобы задачу выполнили. Неважно, сколько их уничтожили, если при этом сохраним тысячи жизней солдат и операторов. Эта железяка не стоит столько, сколько стоит танк, поэтому эффективна. Можно построить десятки «Маркеров» вместо одного танка. Надо только его немного дополнить. — Почему они сейчас нам нужны? — Танк — мишень номер один. Мой дед горел в танках четыре раза. Танки что в Великую Отечественную были мишенью, что сейчас. Но тогда они прорывали фронт. А сегодня вы видели танковые прорывы? Танки используются как дополнительные артустановки — для поддержки. Если так, то их можно сделать более дешевыми и приспособленными к выполнению задачи. Танки можно роботизировать. Да, их будут жечь, но они успеют выполнить очень много задач, а мы спасем жизни танкистов. Нужно следовать искусству Суворова — побеждать меньшим числом. — Вы высказывались за оснащение танков беспилотниками. Зачем они бронетехнике? — Сам процесс модернизации не сложен: берешь бронетранспортер или танк, придаешь ему нужные функции — и все. Это несложно и не так дорого, если делать с нуля. На машине должен быть разведчик-беспилотник, и не один. — Сейчас распространяются видео о самодельных коптерах. Ваше отношение к ним? — А что бойцам делать остается? Идут поставки «Орланов», «Ланцетов» и «Кубов», но их недостаточно, поэтому приходится собирать дроны на месте или ждать, когда привезут волонтеры. — Как оцениваете роль общества в поддержке бойцов? — У нас не было бы квадрокоптеров, если бы не волонтеры и общественные движения. Если бы бизнесмены не предоставляли волонтерам станки, а бабушки в селе не отдавали свою копеечку. Нам нужно насыщение неба беспилотниками: необходим контроль каждого квадратного километра на глубину фронта хотя бы в 60 километров, а желательно и всех ста. В идеале каждый метр должен прочесываться 24/7, чтобы мы могли контролировать каждого проползающего муравья. В таком случае мы сократим потери в два-три раза и будем добиваться меньшими силами гораздо больших результатов.