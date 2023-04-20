20 апреля 2023

Google-карты частично перестали строить маршруты по России

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, гугл, google
Сбои замечены по всей России Фото:

Google-карты перестали отображать в России маршрутный транспорт, а также пропала возможность проложить маршрут из начальной точки в конечную, с помощью городского транспорта. Об этом рассказали сотрудники URA.RU.

«Дорогу можно проложить только для пешехода или автомобиля. Перестали отображаться значки остановок, не понятно какой транспорт останавливается», — сообщили корреспонденты URA.RU, столкнувшиеся с проблемой.

В отличии от google-карт, сервис «Яндекс.Карты» работает стабильно. Все маршруты показаны, общественный транспорт отслеживается и есть возможность проложить маршрут с помощью наземного транспорта.

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Google-карты перестали отображать в России маршрутный транспорт, а также пропала возможность проложить маршрут из начальной точки в конечную, с помощью городского транспорта. Об этом рассказали сотрудники URA.RU. «Дорогу можно проложить только для пешехода или автомобиля. Перестали отображаться значки остановок, не понятно какой транспорт останавливается», — сообщили корреспонденты URA.RU, столкнувшиеся с проблемой. В отличии от google-карт, сервис «Яндекс.Карты» работает стабильно. Все маршруты показаны, общественный транспорт отслеживается и есть возможность проложить маршрут с помощью наземного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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