Свердловские осужденные подростки сдали нормы ГТО

В Кировградской (Свердловская область) воспитательной колонии ГУФСИН России по Свердловской области наградили осужденных значками ГТО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Всего в колонию поступило для воспитанников 23 значка — 4 серебряных и 19 бронзовых. Благодаря участию в различных спортивных мероприятиях, осужденные продемонстрировали хорошие показатели при сдаче нормативов «Готов к труду и обороне», — рассказали в ГУФСИН по Свердловской области.
В Кировградской воспитательной колонии регулярно проходят мероприятия, связанные с воспитанием у осужденных здорового образа жизни. Нынешнее награждение было приурочено к 100-летию спортивного общества «Динамо».
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