20 апреля 2023

Свердловские осужденные подростки сдали нормы ГТО

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Гонка героев 2016. Екатеринбург, турник, подтягивание, физкультура, сдача гто, сдача нормативов
23 осужденных получили значки ГТО Фото:

В Кировградской (Свердловская область) воспитательной колонии ГУФСИН России по Свердловской области наградили осужденных значками ГТО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всего в колонию поступило для воспитанников 23 значка — 4 серебряных и 19 бронзовых. Благодаря участию в различных спортивных мероприятиях, осужденные продемонстрировали хорошие показатели при сдаче нормативов «Готов к труду и обороне», — рассказали в ГУФСИН по Свердловской области.

В Кировградской воспитательной колонии регулярно проходят мероприятия, связанные с воспитанием у осужденных здорового образа жизни. Нынешнее награждение было приурочено к 100-летию спортивного общества «Динамо».

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В Кировградской (Свердловская область) воспитательной колонии ГУФСИН России по Свердловской области наградили осужденных значками ГТО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Всего в колонию поступило для воспитанников 23 значка — 4 серебряных и 19 бронзовых. Благодаря участию в различных спортивных мероприятиях, осужденные продемонстрировали хорошие показатели при сдаче нормативов «Готов к труду и обороне», — рассказали в ГУФСИН по Свердловской области. В Кировградской воспитательной колонии регулярно проходят мероприятия, связанные с воспитанием у осужденных здорового образа жизни. Нынешнее награждение было приурочено к 100-летию спортивного общества «Динамо».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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