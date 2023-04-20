С левого берега старого Увата уплыли пешеходные мостки
В селе Уват (Тюменской области) вместе с людьми уплыли мостки с временной переправы через реку Иртыш. Об этом сообщили очевидцы. Жителям села пришлось прыгать в холодную воду, чтобы добраться до суши.
«Инцидент произошел вечером 18 апреля на главной переправе через реку Иртыш. С левого берега старого Увата уплыли пешеходные мостки. Люди не смогли перебраться на берег, могли просто утонуть. Хорошо, что парень спас девушку», — написал местный житель в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Паблик Тюмень». Все происходящее он снимал на камеру.
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