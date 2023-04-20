20 апреля 2023
19 апреля 2023

В Тюменской области людям пришлось прыгать в холодную реку, чтобы ее перейти. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тобольска, река, иртыш, переправа через реку
С левого берега старого Увата уплыли пешеходные мостки Фото:

В селе Уват (Тюменской области) вместе с людьми уплыли мостки с временной переправы через реку Иртыш. Об этом сообщили очевидцы. Жителям села пришлось прыгать в холодную воду, чтобы добраться до суши.

«Инцидент произошел вечером 18 апреля на главной переправе через реку Иртыш. С левого берега старого Увата уплыли пешеходные мостки. Люди не смогли перебраться на берег, могли просто утонуть. Хорошо, что парень спас девушку», — написал местный житель в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Паблик Тюмень». Все происходящее он снимал на камеру.

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В селе Уват (Тюменской области) вместе с людьми уплыли мостки с временной переправы через реку Иртыш. Об этом сообщили очевидцы. Жителям села пришлось прыгать в холодную воду, чтобы добраться до суши. «Инцидент произошел вечером 18 апреля на главной переправе через реку Иртыш. С левого берега старого Увата уплыли пешеходные мостки. Люди не смогли перебраться на берег, могли просто утонуть. Хорошо, что парень спас девушку», — написал местный житель в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Паблик Тюмень». Все происходящее он снимал на камеру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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