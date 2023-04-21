В Германии собирают гуманитарную помощь новым регионам РФ

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, эвакуация, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, беженцы, раздача, бутылка воды, гуманитарка
Немцы привезут в Крым посылки для новых регионов (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Германии собирают гуманитарную помощь для новых регинов России. Груз доставят в Крым, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Коренные жители Германии начали у себя на родине сбор гуманитарной помощи для населения новых регионов нашей страны. Они хотят приехать в Крым, чтобы затем доставить лично гуманитарную помощь жителям соседней Херсонской области», — поделился Гемпель с РИА Новости.

В Германии неоднократно проходили митинги с призывами к миру с Россией. Во время акции звучали заявления о том, что немцы вынуждены платить за желание США вмешиваться в дела РФ. Местные жители жаловались на рост цен за ЖКХ и инфляцию из-за санкционной политики Запада.

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях осенью 2022 года прошли референдумы. По их итогам регионы вошли в состав РФ.

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В Германии собирают гуманитарную помощь для новых регинов России. Груз доставят в Крым, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Коренные жители Германии начали у себя на родине сбор гуманитарной помощи для населения новых регионов нашей страны. Они хотят приехать в Крым, чтобы затем доставить лично гуманитарную помощь жителям соседней Херсонской области», — поделился Гемпель с РИА Новости. В Германии неоднократно проходили митинги с призывами к миру с Россией. Во время акции звучали заявления о том, что немцы вынуждены платить за желание США вмешиваться в дела РФ. Местные жители жаловались на рост цен за ЖКХ и инфляцию из-за санкционной политики Запада. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях осенью 2022 года прошли референдумы. По их итогам регионы вошли в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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