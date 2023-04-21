В Германии собирают гуманитарную помощь новым регионам РФ

21 апреля 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Немцы привезут в Крым посылки для новых регионов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии собирают гуманитарную помощь для новых регинов России. Груз доставят в Крым, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Коренные жители Германии начали у себя на родине сбор гуманитарной помощи для населения новых регионов нашей страны. Они хотят приехать в Крым, чтобы затем доставить лично гуманитарную помощь жителям соседней Херсонской области», — поделился Гемпель с РИА Новости. В Германии неоднократно проходили митинги с призывами к миру с Россией. Во время акции звучали заявления о том, что немцы вынуждены платить за желание США вмешиваться в дела РФ. Местные жители жаловались на рост цен за ЖКХ и инфляцию из-за санкционной политики Запада. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях осенью 2022 года прошли референдумы. По их итогам регионы вошли в состав РФ.

В Германии собирают гуманитарную помощь для новых регинов России. Груз доставят в Крым, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Коренные жители Германии начали у себя на родине сбор гуманитарной помощи для населения новых регионов нашей страны. Они хотят приехать в Крым, чтобы затем доставить лично гуманитарную помощь жителям соседней Херсонской области», — поделился Гемпель с РИА Новости. В Германии неоднократно проходили митинги с призывами к миру с Россией. Во время акции звучали заявления о том, что немцы вынуждены платить за желание США вмешиваться в дела РФ. Местные жители жаловались на рост цен за ЖКХ и инфляцию из-за санкционной политики Запада. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях осенью 2022 года прошли референдумы. По их итогам регионы вошли в состав РФ.