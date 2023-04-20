Полицейские задержали челябинца, выстрелившего в половой член соседу

21 апреля 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

На стрелявшего завели уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Еманжелинка (Челябинская область) сотрудники полиции задержали мужчину, который несколько недель назад в ходе конфликта выстрелил в половой член односельчанину. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, на мужчину завели уголовное дело. «Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 111 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия“). Перед этим была проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил источник. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили факт возбуждения уголовного дела. Там сообщили, что мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Инцидент произошел в начале апреля. В ходе конфликта в одном из кафе один из мужчин достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в район половых органов оппоненту.

В поселке Еманжелинка (Челябинская область) сотрудники полиции задержали мужчину, который несколько недель назад в ходе конфликта выстрелил в половой член односельчанину. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, на мужчину завели уголовное дело. «Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 111 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия“). Перед этим была проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил источник. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили факт возбуждения уголовного дела. Там сообщили, что мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Инцидент произошел в начале апреля. В ходе конфликта в одном из кафе один из мужчин достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в район половых органов оппоненту.