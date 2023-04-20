20 апреля 2023

Полицейские задержали челябинца, выстрелившего в половой член соседу

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Избрание меры пресечения Виктору Чернобровину в Тракторозаводском суде. Челябинск , тюрьма, наказание, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, уголовная ответственность
На стрелявшего завели уголовное дело Фото:

В поселке Еманжелинка (Челябинская область) сотрудники полиции задержали мужчину, который несколько недель назад в ходе конфликта выстрелил в половой член односельчанину. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, на мужчину завели уголовное дело.

«Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 111 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия“). Перед этим была проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили факт возбуждения уголовного дела. Там сообщили, что мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Инцидент произошел в начале апреля. В ходе конфликта в одном из кафе один из мужчин достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в район половых органов оппоненту.

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В поселке Еманжелинка (Челябинская область) сотрудники полиции задержали мужчину, который несколько недель назад в ходе конфликта выстрелил в половой член односельчанину. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, на мужчину завели уголовное дело. «Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 111 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия“). Перед этим была проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил источник. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили факт возбуждения уголовного дела. Там сообщили, что мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Инцидент произошел в начале апреля. В ходе конфликта в одном из кафе один из мужчин достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в район половых органов оппоненту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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