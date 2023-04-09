В челябинском кафе посетителю повредили половой член

Приехавшие медики транспортировали мужчину в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Еманжелинка (Челябинская область) одному из посетителей кафе повредили половой член, выстрелив в него из травматического пистолета. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В кафе между двумя посетителями произошел конфликт. В ходе выяснения отношений один из них достал травматический пистолет и выстрелил в область половых органов другому», — рассказал источник.

По данным URA.RU, пострадавшего на карете скорой помощи доставили в местную больницу. Ему оказана необходимая помощь.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) местный житель. С целью установления объективной картины произошедшего полицейские опросили очевидцев происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.