В Кургане сносят долгострой в ЦПКиО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане начали сносить заброшенное здание в Центральном парке культуры и отдыха. Объект находится между дамбой и «Дино-парком». Видео демонтажных работ местные жители опубликовали в соцсетях.

«Все-таки разбирают это здание около ЦПКиО», — подписан пост с видео в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как спецтехника с помощью гидравлического молота демонтирует часть кирпичного одноэтажного сооружения.

Ранее в СМИ представители мэрии сообщали, что ждут от собственника заброшенного строения предложений по дальнейшей работе. Городские власти заявляли, что объект принадлежит физлицу, с которым у администрации заключен договор аренды земельного участка до 2054 года.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии, чтобы выяснить подробности. На момент публикации ответ мэрии не поступил.

До этого URA.RU писало, что в Кургане обсуждают снос долгостроя рядом с Бурово-Петровским мостом. Источники сообщали, что для продолжения стройки компании «Эверест» придется демонтировать все этажи здания. Однако представитель строительной компании данную информацию опроверг. По его словам, они не могут ничего сносить поскольку еще првоедена экспертиза.