В Кургане обсуждают снос долгостроя по улице Аргентовского, 125 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане обсуждают снос долгостроя возле Бурово-Петровского моста, который не могут закончить 10 лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из строительной сферы. Строительством объекта занимается компания ООО «Эверест».

«Если раньше эксперты говорили, что для продолжения строительства дома необходимо будет сносить минимум один этаж, то сейчас ситуация поменялась. Теперь застройщику „Эверест“ придется полностью сносить недострой и возводить объект заново. Видимо за столько лет состояние дома испортилось и стало небезопасным для дальнейшей стройки», — обсуждают источники.

Представитель застройщика данную информацию опроверг. В разговоре с корреспондентом URA.RU он сообщил, что на данный момент экспертизы еще не было и нет никаких заключений о необходимости сноса. «У нас есть действующее разрешение на строительство, пройдена государственная экспертиза. Ее никто не отменял. Соответственно никто ничего сносить без разрешения не может. В градостроительном кодексе сменились нормы. Сегодня их вносят в корректуру проекта, чтобы мы могли продолжить работы на объекте. Генеральный инженер контролирует все процессы», — сообщили в компании «Эверест». Застройщик также отметил, что проведение экспертизы может занимать от двух месяцев до года.

Ранее URA.RU писало, что застройщик Кетовской школы займется долгостроем в Кургане. Представитель строительной компании «Эверест» заявлял, что работы на объекте начнутся после того, как экспертиза покажет, что можно использовать башенный кран. Завершить объект в планах до конца 2023 года. Власти Кургана выдали подрядчику разрешение на строительство многоэтажки в 2013 году. По данным мэрии, срок его действия закончится в мае следующего года.