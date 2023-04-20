20 апреля 2023
19 апреля 2023

Устроить отпуск между праздниками в мае планирует каждый восьмой житель ЯНАО

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Устроить длинные каникулы на майские праздники планируют 13% ямальцев Фото:

Каждый восьмой работающий житель ЯНАО планирует устроить себе полноценный отпуск между майскими праздникам. По информации сервиса SuperJob, организовать отпуск в это время готовы ямальцы, у которых зарплата выше 80 тысяч рублей.

«Взять отпуск между майскими праздниками, чтобы с учетом выходных получить полноценные длинные каникулы, в этом году собираются 13% работающих жителей ЯНАО. Чаще всего о таких планах сообщают респонденты с доходом выше среднего», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 62% жителей ЯНАО не планируют устраивать себе длинные каникулы. Другие 11% работают по сменному графику, остальные 14% не знают, как провести первую половину мая.

Ранее сообщалось, что ямальцы против того, чтобы чиновники ездили в отпуск за границу. Инициативу о запрете отдыха за границей поддержали 6 из 10 жителей округа.

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Каждый восьмой работающий житель ЯНАО планирует устроить себе полноценный отпуск между майскими праздникам. По информации сервиса SuperJob, организовать отпуск в это время готовы ямальцы, у которых зарплата выше 80 тысяч рублей. «Взять отпуск между майскими праздниками, чтобы с учетом выходных получить полноценные длинные каникулы, в этом году собираются 13% работающих жителей ЯНАО. Чаще всего о таких планах сообщают респонденты с доходом выше среднего», — говорится в сообщении. Уточняется, что 62% жителей ЯНАО не планируют устраивать себе длинные каникулы. Другие 11% работают по сменному графику, остальные 14% не знают, как провести первую половину мая. Ранее сообщалось, что ямальцы против того, чтобы чиновники ездили в отпуск за границу. Инициативу о запрете отдыха за границей поддержали 6 из 10 жителей округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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