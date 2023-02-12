Жители ЯНАО выступили против отдыха чиновников за границей

61% жителей ЯНАО выступили против отпусков госслужащих за границей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Большая часть жителей ЯНАО против того, чтобы чиновники и депутаты ездили отдыхать за границу, пока на территории Украины проходит спецоперация. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob.

«Инициативу о запрете отпусков за границей чиновникам и депутатам в период специальной военной операции поддерживают 6 из 10 жителей ЯНАО. Это 61% населения», — говорится в сообщении.

Ямальцы считают, что за границей возможны провокации и вербовки. Так считает 22%. Другие 16% думают, что такая инициатива нарушает права человека. «Остальные 6% просто не хотят лишать общество возможности понять, кто чего стоит („Вот и посмотрим, кто настоящий патриот“)», — добавили аналитики.

Отмечается, что протест выразило больше ямальцев, которые зарабатывают более 80 тысяч рублей — 69%. А за инициативу выступают больше мужчин, чем женщин — 65% против 57%.

Ранее источники URA.RU сообщали, что власти запретили ямальским чиновникам ездить в отпуска за границу. При этом не все госслужащие придерживаются этого запрета.

Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля прошлого года. Она направлена на спасение и защиту мирного населения Донбасса, которое более восьми лет подвергается обстрелам со стороны ВСУ.