20 апреля 2023

В тюменской колонии подвергли опасности заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив., сизо, тюрьма, тюремная камера
На опасном предприятии в тюменской колонии не соблюдались меры предосторожности Фото:

В тюменской колонии не соблюдались меры безопасности при работе заключенных на опасном предприятии. Информацию об этом передает telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Заключенным не выдавалась специальная защитная одежда и инструменты.

«В ходе проверки установлено, что 12 осужденных, трудоустроенных операторами котельной, не обеспечены средствами индивидуальной защиты. А именно: костюмами для защиты от повышенных температур, перчатками с полимерным покрытием, перчатками для защиты от повышенных температур, щитками защитными лицевыми или очками, защитными касками, средствами индивидуальной защиты органов дыханий, фартуками из полимерных материалов с нагрудником», говорится в сообщении ведомства.

Действия руководства колонии признали незаконными. Суд обязал колонию №9 УФСИН России по Тюменской области до 1 октября обеспечить заключенных необходимым инвентарем.

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В тюменской колонии не соблюдались меры безопасности при работе заключенных на опасном предприятии. Информацию об этом передает telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Заключенным не выдавалась специальная защитная одежда и инструменты. «В ходе проверки установлено, что 12 осужденных, трудоустроенных операторами котельной, не обеспечены средствами индивидуальной защиты. А именно: костюмами для защиты от повышенных температур, перчатками с полимерным покрытием, перчатками для защиты от повышенных температур, щитками защитными лицевыми или очками, защитными касками, средствами индивидуальной защиты органов дыханий, фартуками из полимерных материалов с нагрудником», говорится в сообщении ведомства. Действия руководства колонии признали незаконными. Суд обязал колонию №9 УФСИН России по Тюменской области до 1 октября обеспечить заключенных необходимым инвентарем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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