20 апреля 2023

Губернатор Моор поздравил мусульман

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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Сегодняшний день знаменует окончание священного месяца Рамадан Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Свое обращение глава региона опубликовал в telegram-канале. Ураза-байрам — это день в Исламе, который знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан.

«В ночь на 21 апреля закончился священный месяц Рамадан. Начался Ураза-байрам — особый праздник для мусульман. Он символизирует стремление к добрым делам, милосердию и заботе. Поздравляю мусульман Тюменской области, желаю благополучия, душевного спокойствия и крепкого здоровья!» — говорится в сообщении губернатора.

23 марта у мусульман начался священный месяц Рамадан, во время которого принято поститься. Его окончание как раз и знаменует праздник Ураза-байрам. В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время поста.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Свое обращение глава региона опубликовал в telegram-канале. Ураза-байрам — это день в Исламе, который знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан. «В ночь на 21 апреля закончился священный месяц Рамадан. Начался Ураза-байрам — особый праздник для мусульман. Он символизирует стремление к добрым делам, милосердию и заботе. Поздравляю мусульман Тюменской области, желаю благополучия, душевного спокойствия и крепкого здоровья!» — говорится в сообщении губернатора. 23 марта у мусульман начался священный месяц Рамадан, во время которого принято поститься. Его окончание как раз и знаменует праздник Ураза-байрам. В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время поста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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