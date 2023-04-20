Губернатор Моор поздравил мусульман

Сегодняшний день знаменует окончание священного месяца Рамадан Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Свое обращение глава региона опубликовал в telegram-канале. Ураза-байрам — это день в Исламе, который знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан.

«В ночь на 21 апреля закончился священный месяц Рамадан. Начался Ураза-байрам — особый праздник для мусульман. Он символизирует стремление к добрым делам, милосердию и заботе. Поздравляю мусульман Тюменской области, желаю благополучия, душевного спокойствия и крепкого здоровья!» — говорится в сообщении губернатора.

23 марта у мусульман начался священный месяц Рамадан, во время которого принято поститься. Его окончание как раз и знаменует праздник Ураза-байрам. В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время поста.