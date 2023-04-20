Четверть клещей в Пермском крае инфицированы

В Пермском крае этой весной уже более 270 человек пострадали от укусов клещей. Исследования показали, что более четверти из них заражены и представляют серьезную опасность для человека, рассказали в правительстве Прикамья.
«По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 24,3% они были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 1,5% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1% — клещевым вирусным энцефалитом», — говорится на сайте кабмина.
В основном обратившиеся к медикам люди пострадали от клещей, посещая дачные участки. Также десятки случаев присасывания клещей отмечены в лесопарковых зонах.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.