20 апреля 2023

Четверть клещей в Пермском крае инфицированы

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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, клещи, репеллент
Отправляясь на прогулку лучше обработаться репеллентом Фото:

В Пермском крае этой весной уже более 270 человек пострадали от укусов клещей. Исследования показали, что более четверти из них заражены и представляют серьезную опасность для человека, рассказали в правительстве Прикамья.

«По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 24,3% они были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 1,5% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1% — клещевым вирусным энцефалитом», — говорится на сайте кабмина.

В основном обратившиеся к медикам люди пострадали от клещей, посещая дачные участки. Также десятки случаев присасывания клещей отмечены в лесопарковых зонах.

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В Пермском крае этой весной уже более 270 человек пострадали от укусов клещей. Исследования показали, что более четверти из них заражены и представляют серьезную опасность для человека, рассказали в правительстве Прикамья. «По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 24,3% они были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 1,5% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1% — клещевым вирусным энцефалитом», — говорится на сайте кабмина. В основном обратившиеся к медикам люди пострадали от клещей, посещая дачные участки. Также десятки случаев присасывания клещей отмечены в лесопарковых зонах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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