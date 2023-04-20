В рамках 45-го Московского международного кинофестиваля покажут фильм «Литовский язык», который сняла в пермский режиссер Яна Замалетдинова. Ранее эта лента стала победителем кинофестиваля пермских дебютов «Радуга Прикамья», отмечают в правительстве Пермского края.
«Короткометражка стала дебютом для Яны Замалетдиновой и была снята в прошлом году в Перми, где она уже стала победителем кинофестиваля пермских дебютов „Радуга Прикамья“. На Московском кинофестивале лента будет представлена зрителям в рамках „Панорамы короткого метра“ в Центральном Доме кинематографистов», — сообщается на сайте кабмина.
Фильм «Литовский язык» повествует о девушке, которая познакомилась с парнем с особенностями развития. Его автор Яна Замалетдинова закончила факультет журналистики ПГНИУ, Мастерскую драматургии открытой киностудии Лендок и прошла обучение в Пермской киношколе.
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