20 апреля 2023

Фильм пермского режиссера стал участником Московского международного кинофестиваля. Видео

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VEER mall на этапе подготовки к техническому открытию. Екатеринбург , мягкий кинотеатр
В зале уже ждут зрителей — показ состоится 21 апреля Фото:

В рамках 45-го Московского международного кинофестиваля покажут фильм «Литовский язык», который сняла в пермский режиссер Яна Замалетдинова. Ранее эта лента стала победителем кинофестиваля пермских дебютов «Радуга Прикамья», отмечают в правительстве Пермского края.

«Короткометражка стала дебютом для Яны Замалетдиновой и была снята в прошлом году в Перми, где она уже стала победителем кинофестиваля пермских дебютов „Радуга Прикамья“. На Московском кинофестивале лента будет представлена зрителям в рамках „Панорамы короткого метра“ в Центральном Доме кинематографистов», — сообщается на сайте кабмина.

Фильм «Литовский язык» повествует о девушке, которая познакомилась с парнем с особенностями развития. Его автор Яна Замалетдинова закончила факультет журналистики ПГНИУ, Мастерскую драматургии открытой киностудии Лендок и прошла обучение в Пермской киношколе.

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В рамках 45-го Московского международного кинофестиваля покажут фильм «Литовский язык», который сняла в пермский режиссер Яна Замалетдинова. Ранее эта лента стала победителем кинофестиваля пермских дебютов «Радуга Прикамья», отмечают в правительстве Пермского края. «Короткометражка стала дебютом для Яны Замалетдиновой и была снята в прошлом году в Перми, где она уже стала победителем кинофестиваля пермских дебютов „Радуга Прикамья“. На Московском кинофестивале лента будет представлена зрителям в рамках „Панорамы короткого метра“ в Центральном Доме кинематографистов», — сообщается на сайте кабмина. Фильм «Литовский язык» повествует о девушке, которая познакомилась с парнем с особенностями развития. Его автор Яна Замалетдинова закончила факультет журналистики ПГНИУ, Мастерскую драматургии открытой киностудии Лендок и прошла обучение в Пермской киношколе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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