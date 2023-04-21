В Кремле сочли агрессией слова Столтенберга о членстве Украины в НАТО

21 апреля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

НАТО подтверждает свою агрессивную сущность, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в альянс подтверждает агрессивную сущность НАТО. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «НАТО продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой мы говорили и раньше, еще до начала СВО. НАТО продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Об этой угрозе говорил президент России Владимир Путин еще задолго до СВО. И все это лишний раз демонстрирует всем правильность решения президента о начале СВО. Исходя из необходимости обеспечения безопасности РФ, мы имеем дело с агрессивным блоком, который посягает на безопасность нашей страны», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в альянс подтверждает агрессивную сущность НАТО. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «НАТО продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой мы говорили и раньше, еще до начала СВО. НАТО продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Об этой угрозе говорил президент России Владимир Путин еще задолго до СВО. И все это лишний раз демонстрирует всем правильность решения президента о начале СВО. Исходя из необходимости обеспечения безопасности РФ, мы имеем дело с агрессивным блоком, который посягает на безопасность нашей страны», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.