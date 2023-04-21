В Кремле сочли агрессией слова Столтенберга о членстве Украины в НАТО

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
НАТО подтверждает свою агрессивную сущность, заявил Дмитрий Песков Фото:

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в альянс подтверждает агрессивную сущность НАТО. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«НАТО продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой мы говорили и раньше, еще до начала СВО. НАТО продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Об этой угрозе говорил президент России Владимир Путин еще задолго до СВО. И все это лишний раз демонстрирует всем правильность решения президента о начале СВО. Исходя из необходимости обеспечения безопасности РФ, мы имеем дело с агрессивным блоком, который посягает на безопасность нашей страны», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

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Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в альянс подтверждает агрессивную сущность НАТО. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «НАТО продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой мы говорили и раньше, еще до начала СВО. НАТО продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Об этой угрозе говорил президент России Владимир Путин еще задолго до СВО. И все это лишний раз демонстрирует всем правильность решения президента о начале СВО. Исходя из необходимости обеспечения безопасности РФ, мы имеем дело с агрессивным блоком, который посягает на безопасность нашей страны», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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