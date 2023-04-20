Дорожный фонд Челябинской области достиг рекордного уровня

21 апреля 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

С начала года на дороги пожаловались три тысячи жителей области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На фоне многотысячных жалоб жителей Челябинской области на аварийное состояние дорог финансовые объемы дорожного фонда в регионе выросли до рекордного уровня и составили 23 млрд рублей. Информацию о новых поступлениях в фонд сообщил 21 апреля в эфире Центра управления регионом (ЦУР) министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев. «Недавно дорожный фонд региона составлял около 20 млрд рублей, но сейчас он подрос и составляет порядка 23 млрд рублей. В течение сезона происходят изменения и уточнения финансирования за счет федеральных программ. Планы дорожных работ в области корректируются с поступлением новых финансов», — заявил Нечаев. В ЦУР отметили, что с начала года специалисты зафиксировали в адрес областного миндора почти три тысячи жалоб на состояние дорог. Чаще всего жители жалуются в социальных сетях на аварийность дорожного полотна, ямы и грязь на дорогах. Министр отметил, что проблемных дорог в регионе достаточно много. И Челябинск и основные дорожные сети региона в 2023 году начнут приводить в нормативное состояние. Он подчеркнул, что область достаточно самодостаточна — в ней насчитывается 36 асфальтобетонных заводов и 170 месторождений для производства строительных материалов. «В муниципалитетах с апреля начался примитивный ямочный ремонт, который обеспечит безопасность движения в преддверии капитального ремонта. 50 процентов средств мы выделяем на ремонт муниципальных дорог, чтобы загасить пул обращений», — отметил Нечаев. Руководитель регионального миндора добавил, что министерство в работе с муниципалитетами перешло в режим долгосрочных контрактов. Однако, если главы не подготовят проект, то не будет и финансирования, но в большинстве случаев мэры понимают свою задачу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне многотысячных жалоб жителей Челябинской области на аварийное состояние дорог финансовые объемы дорожного фонда в регионе выросли до рекордного уровня и составили 23 млрд рублей. Информацию о новых поступлениях в фонд сообщил 21 апреля в эфире Центра управления регионом (ЦУР) министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев. «Недавно дорожный фонд региона составлял около 20 млрд рублей, но сейчас он подрос и составляет порядка 23 млрд рублей. В течение сезона происходят изменения и уточнения финансирования за счет федеральных программ. Планы дорожных работ в области корректируются с поступлением новых финансов», — заявил Нечаев. В ЦУР отметили, что с начала года специалисты зафиксировали в адрес областного миндора почти три тысячи жалоб на состояние дорог. Чаще всего жители жалуются в социальных сетях на аварийность дорожного полотна, ямы и грязь на дорогах. Министр отметил, что проблемных дорог в регионе достаточно много. И Челябинск и основные дорожные сети региона в 2023 году начнут приводить в нормативное состояние. Он подчеркнул, что область достаточно самодостаточна — в ней насчитывается 36 асфальтобетонных заводов и 170 месторождений для производства строительных материалов. «В муниципалитетах с апреля начался примитивный ямочный ремонт, который обеспечит безопасность движения в преддверии капитального ремонта. 50 процентов средств мы выделяем на ремонт муниципальных дорог, чтобы загасить пул обращений», — отметил Нечаев. Руководитель регионального миндора добавил, что министерство в работе с муниципалитетами перешло в режим долгосрочных контрактов. Однако, если главы не подготовят проект, то не будет и финансирования, но в большинстве случаев мэры понимают свою задачу.