Суд отправил в колонию свердловчанина, который из ревности изнасиловал девушку

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Полиция задержала свердловчанина после сообщения дочери жертвы Фото:

Ревнивый житель Ревды (Свердловская область), который угнал машину вместе с подругой и изнасиловал девушку, отправлен судом в колонию на восемь лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Приговором Ревдинского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. Инцидент произошел в ночь на 4 апреля 2022 года.

По данным следствия, разозлившись на свою знакомую, избил ее, похитил и увез из города. Вернувшись в Ревду, он изнасиловал девушку и угнал ее машину, на которой все это время возил жертву. К силовикам обратилась дочь свердловчанки.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что мужчина на допросе признался — все, что он делал, было вызвано ревностью. Ранее свердловчанина судили за побои.

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Ревнивый житель Ревды (Свердловская область), который угнал машину вместе с подругой и изнасиловал девушку, отправлен судом в колонию на восемь лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Приговором Ревдинского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. Инцидент произошел в ночь на 4 апреля 2022 года. По данным следствия, разозлившись на свою знакомую, избил ее, похитил и увез из города. Вернувшись в Ревду, он изнасиловал девушку и угнал ее машину, на которой все это время возил жертву. К силовикам обратилась дочь свердловчанки. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что мужчина на допросе признался — все, что он делал, было вызвано ревностью. Ранее свердловчанина судили за побои.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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