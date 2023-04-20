20 апреля 2023

Два пермяка погибли в боях за Артемовск

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, кладбище, свеча памяти, похороны
Прощание с погибшими пройдет 22 апреля Фото:

Двое военнослужащих из Карагая (Пермский край) погибли во время боев за Артемовск (Бахмут). Об этом сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация округа.

«В Карагайский округ вновь пришли печальные вести. В боях под Артемовском погибли жители села Карагай — Новиков Иван Валерьевич и Климов Иван Алексеевич», — говорится в публикации на странице.

Оба военнослужащих посмертно награждены медалями «За отвагу». Прощание с погибшими пройдет 22 апреля у Дома культуры в Карагае.

Спецоперация на территории Украины и Донбасса проходит с февраля 2022 года. Главными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Двое военнослужащих из Карагая (Пермский край) погибли во время боев за Артемовск (Бахмут). Об этом сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация округа. «В Карагайский округ вновь пришли печальные вести. В боях под Артемовском погибли жители села Карагай — Новиков Иван Валерьевич и Климов Иван Алексеевич», — говорится в публикации на странице. Оба военнослужащих посмертно награждены медалями «За отвагу». Прощание с погибшими пройдет 22 апреля у Дома культуры в Карагае. Спецоперация на территории Украины и Донбасса проходит с февраля 2022 года. Главными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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