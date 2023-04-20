Два пермяка погибли в боях за Артемовск

Прощание с погибшими пройдет 22 апреля
Двое военнослужащих из Карагая (Пермский край) погибли во время боев за Артемовск (Бахмут). Об этом сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация округа.
«В Карагайский округ вновь пришли печальные вести. В боях под Артемовском погибли жители села Карагай — Новиков Иван Валерьевич и Климов Иван Алексеевич», — говорится в публикации на странице.
Оба военнослужащих посмертно награждены медалями «За отвагу». Прощание с погибшими пройдет 22 апреля у Дома культуры в Карагае.
Спецоперация на территории Украины и Донбасса проходит с февраля 2022 года. Главными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!