Путин поднял чрезвычайно важный вопрос на совещании с Совбезом

Путин обсудил с Совбезом вопрос профилактики правонарушений в образовательных организациях

Путин назвал профилактику правонарушений в школах и вузах чрезвычайно важным вопросом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Члены Совета Безопасности России обсудили с президентом РФ Владимиром Путиным дополнительные меры по профилактике правонарушений в образовательных организациях. Об этом сообщается на сайте Кремля.