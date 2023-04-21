Путин поднял чрезвычайно важный вопрос на совещании с Совбезом

Путин назвал профилактику правонарушений в школах и вузах чрезвычайно важным вопросом
Члены Совета Безопасности России обсудили с президентом РФ Владимиром Путиным дополнительные меры по профилактике правонарушений в образовательных организациях. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности, я считаю. <…> Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных организациях», —
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