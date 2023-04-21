Путин поднял чрезвычайно важный вопрос на совещании с Совбезом

Путин обсудил с Совбезом вопрос профилактики правонарушений в образовательных организациях
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин назвал профилактику правонарушений в школах и вузах чрезвычайно важным вопросом Фото:

Члены Совета Безопасности России обсудили с президентом РФ Владимиром Путиным дополнительные меры по профилактике правонарушений в образовательных организациях. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности, я считаю. <…> Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных организациях», — заявил Владимир Путин на совещании. Он подчеркнул, что обычно такие вопросы поднимаются после каких-то трагедий.

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Члены Совета Безопасности России обсудили с президентом РФ Владимиром Путиным дополнительные меры по профилактике правонарушений в образовательных организациях. Об этом сообщается на сайте Кремля. «У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности, я считаю. <…> Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных организациях», — заявил Владимир Путин на совещании. Он подчеркнул, что обычно такие вопросы поднимаются после каких-то трагедий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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