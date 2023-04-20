Мэрия Кургана продлила запрет на посещение лесов

21 апреля 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Курганские леса запрещено посещать до 12 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Администрация города Кургана продлила запрет на посещение городских лесов по 12 мая. Постановление опубликовано на сайте мэрии. «Запретить посещение гражданами лесов и въезд в леса транспортных средств на территории города Кургана с 22 апреля по 12 мая 2023 года», — говорится в документе. Контроль за исполнением постановления возложен на МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана». Мэрия также поручает руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, садовым товариществам и гаражным кооперативам принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров. При обнаружении возгораний в лесах и въезда в них транспортных средств информацию об этом следует сообщать по телефонам: 01, 112 47-64-45, 46-38-26. URA.RU писало, что в Кургане запрет на посещение лесов действовал с 1 апреля по 21 апреля. В Курганской области действует особый противопожарный режим с начала апреля до особого распоряжения.

Администрация города Кургана продлила запрет на посещение городских лесов по 12 мая. Постановление опубликовано на сайте мэрии. «Запретить посещение гражданами лесов и въезд в леса транспортных средств на территории города Кургана с 22 апреля по 12 мая 2023 года», — говорится в документе. Контроль за исполнением постановления возложен на МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана». Мэрия также поручает руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, садовым товариществам и гаражным кооперативам принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров. При обнаружении возгораний в лесах и въезда в них транспортных средств информацию об этом следует сообщать по телефонам: 01, 112 47-64-45, 46-38-26. URA.RU писало, что в Кургане запрет на посещение лесов действовал с 1 апреля по 21 апреля. В Курганской области действует особый противопожарный режим с начала апреля до особого распоряжения.