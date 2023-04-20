20 апреля 2023

Мэрия Кургана продлила запрет на посещение лесов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, лес, рюкзаки, чп, помощь, чс, полевой лагерь, природа, поиск пропавших, туристы в пешем походе
Курганские леса запрещено посещать до 12 мая Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

Администрация города Кургана продлила запрет на посещение городских лесов по 12 мая. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

«Запретить посещение гражданами лесов и въезд в леса транспортных средств на территории города Кургана с 22 апреля по 12 мая 2023 года», — говорится в документе. Контроль за исполнением постановления возложен на МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана».

Мэрия также поручает руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, садовым товариществам и гаражным кооперативам принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров. При обнаружении возгораний в лесах и въезда в них транспортных средств информацию об этом следует сообщать по телефонам: 01, 112 47-64-45, 46-38-26.

URA.RU писало, что в Кургане запрет на посещение лесов действовал с 1 апреля по 21 апреля. В Курганской области действует особый противопожарный режим с начала апреля до особого распоряжения.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация города Кургана продлила запрет на посещение городских лесов по 12 мая. Постановление опубликовано на сайте мэрии. «Запретить посещение гражданами лесов и въезд в леса транспортных средств на территории города Кургана с 22 апреля по 12 мая 2023 года», — говорится в документе. Контроль за исполнением постановления возложен на МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана». Мэрия также поручает руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, садовым товариществам и гаражным кооперативам принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров. При обнаружении возгораний в лесах и въезда в них транспортных средств информацию об этом следует сообщать по телефонам: 01, 112 47-64-45, 46-38-26. URA.RU писало, что в Кургане запрет на посещение лесов действовал с 1 апреля по 21 апреля. В Курганской области действует особый противопожарный режим с начала апреля до особого распоряжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...