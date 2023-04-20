20 апреля 2023

В Тюменскую область придет опасная погода

Штормовые порывы ветра накроют Тюменскую область 22 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Штормовые порывы ветра, в числе прочего, грозят тюменцам быстрым распространением природных пожаров Фото:

В Тюменской области сутки будут наблюдаться штормовые порывы ветра до 16 метров в секунду. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Погода испортится около 20:00 21 апреля.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: с 20:00 21 апреля и до 20:00 22 апреля местами порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду», — говорится в сообщении областного Гидрометцентра.

Штормовые порывы ветра несут опасность как для граждан, так и для элементов инфраструктуры. Они способны ломать ветки деревьев, срывать плохо закрепленные рекламные конструкции и поднимать в воздух тяжелый мусор. Кроме того, в период пожароопасного сезона при сильном ветре природных пожары распространяются с повышенной скоростью.

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В Тюменской области сутки будут наблюдаться штормовые порывы ветра до 16 метров в секунду. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Погода испортится около 20:00 21 апреля. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: с 20:00 21 апреля и до 20:00 22 апреля местами порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду», — говорится в сообщении областного Гидрометцентра. Штормовые порывы ветра несут опасность как для граждан, так и для элементов инфраструктуры. Они способны ломать ветки деревьев, срывать плохо закрепленные рекламные конструкции и поднимать в воздух тяжелый мусор. Кроме того, в период пожароопасного сезона при сильном ветре природных пожары распространяются с повышенной скоростью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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