В Тюменскую область придет опасная погода

Штормовые порывы ветра накроют Тюменскую область 22 апреля

21 апреля 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Штормовые порывы ветра, в числе прочего, грозят тюменцам быстрым распространением природных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области сутки будут наблюдаться штормовые порывы ветра до 16 метров в секунду. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Погода испортится около 20:00 21 апреля. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: с 20:00 21 апреля и до 20:00 22 апреля местами порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду», — говорится в сообщении областного Гидрометцентра. Штормовые порывы ветра несут опасность как для граждан, так и для элементов инфраструктуры. Они способны ломать ветки деревьев, срывать плохо закрепленные рекламные конструкции и поднимать в воздух тяжелый мусор. Кроме того, в период пожароопасного сезона при сильном ветре природных пожары распространяются с повышенной скоростью.

В Тюменской области сутки будут наблюдаться штормовые порывы ветра до 16 метров в секунду. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Погода испортится около 20:00 21 апреля. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: с 20:00 21 апреля и до 20:00 22 апреля местами порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду», — говорится в сообщении областного Гидрометцентра. Штормовые порывы ветра несут опасность как для граждан, так и для элементов инфраструктуры. Они способны ломать ветки деревьев, срывать плохо закрепленные рекламные конструкции и поднимать в воздух тяжелый мусор. Кроме того, в период пожароопасного сезона при сильном ветре природных пожары распространяются с повышенной скоростью.