В Тюменскую область придет опасная погода

В Тюменской области сутки будут наблюдаться штормовые порывы ветра до 16 метров в секунду. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Погода испортится около 20:00 21 апреля.
«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: с 20:00 21 апреля и до 20:00 22 апреля местами порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду», — говорится в сообщении областного Гидрометцентра.
Штормовые порывы ветра несут опасность как для граждан, так и для элементов инфраструктуры. Они способны ломать ветки деревьев, срывать плохо закрепленные рекламные конструкции и поднимать в воздух тяжелый мусор. Кроме того, в период пожароопасного сезона при сильном ветре природных пожары распространяются с повышенной скоростью.
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