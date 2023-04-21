Полковник Кнутов раскрыл новую уловку ВСУ, представляющую опасность для России

Полковник Кнутов: дроны ВСУ пытаются обойти российские средства обнаружения

22 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

БПЛА в режиме радиомолчания сложно вычислить привычными методами, напомнил Юрий Кнутов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ постоянно совершенствуют свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности дроны, чтобы уходить от российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «В силу того, что дроны недорогие, изменить их параметры частоты, на которых происходит управление, гораздо быстрее, чем, например, сделать это для какого-то большого пилотируемого самолета. Так что этот процесс бесконечный. Нужно относиться спокойно к тому, что иногда дронам удается решить какие-то задачи, которые мы не предусматривали, и они смогли обмануть наши системы ПВО. Где-то мы идем на шаг впереди. Есть дроны, которые управляются по системе GPS. Если это не квадрокоптеры, а реально беспилотники, способные нести небольшую бомбовую нагрузку, действовать, например, до 100 км, то мы раньше могли их засекать с помощью средств радиотехнической разведки. Сейчас противник использует чипы программирования, когда дрон поднимается в режиме радиомолчания. Он полностью углеродный, то есть из композитных материалов, радиопрозрачный. Мы видим на экранах радаров только один двигатель, как очень маленькую точку и, конечно, бороться с такими аппаратами старыми средствами достаточно сложно», — объяснил Юрий Кнутов. По словам полковника в отставке, если новый дрон ВСУ получается сбить, он тут же изучается, а системы обнаружения БПЛА усовершенствуются. «В войсках на линии фронта существуют подразделения, состоящие из программистов, из людей, разбирающихся в электронике. Также волонтеры работают, которые это все изучают, разрабатывают новые средства борьбы. Все очень быстро происходит. Как только у нас появляется новый сбитый дрон, он тут же отправляется к специалистам, они смотрят. Идет связь с предприятиями, производящими электромагнитные системы РЭП, тут же вносятся поправки, и они в новых образцах поступают на фронт, где действуют достаточно эффективно. Ну, а если есть возможность, мы вносим изменения в уже существующее оружие, в системы радиоэлектронной борьбы, которые более эффективно начинают работать по тем новым разработкам, появляющимся на фронте. А они появляются не реже, чем раз в месяц. Очень часто все меняется», — добавил Кнутов. ВСУ периодически атакуют приграничные российские территории. Обломки беспилотного летательного аппарата обнаружил в лесу житель Брянска. Позже БПЛА упал на территорию жилого дома города Клинцы. Подполковник запаса МВД России, работавший в зоне СВО, Олег Иванников объяснял URA.RU, что ВСУ будут создавать очаг напряженности у российских границ — в Белгородской и Брянской областях. Будут массово атаковать территории беспилотниками и запускать туда диверсионно-разведывательные группы. Это позволит Киеву информационно отвлечь от поражения в Бахмуте (Артемовск, ДНР). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ постоянно совершенствуют свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности дроны, чтобы уходить от российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «В силу того, что дроны недорогие, изменить их параметры частоты, на которых происходит управление, гораздо быстрее, чем, например, сделать это для какого-то большого пилотируемого самолета. Так что этот процесс бесконечный. Нужно относиться спокойно к тому, что иногда дронам удается решить какие-то задачи, которые мы не предусматривали, и они смогли обмануть наши системы ПВО. Где-то мы идем на шаг впереди. Есть дроны, которые управляются по системе GPS. Если это не квадрокоптеры, а реально беспилотники, способные нести небольшую бомбовую нагрузку, действовать, например, до 100 км, то мы раньше могли их засекать с помощью средств радиотехнической разведки. Сейчас противник использует чипы программирования, когда дрон поднимается в режиме радиомолчания. Он полностью углеродный, то есть из композитных материалов, радиопрозрачный. Мы видим на экранах радаров только один двигатель, как очень маленькую точку и, конечно, бороться с такими аппаратами старыми средствами достаточно сложно», — объяснил Юрий Кнутов. По словам полковника в отставке, если новый дрон ВСУ получается сбить, он тут же изучается, а системы обнаружения БПЛА усовершенствуются. «В войсках на линии фронта существуют подразделения, состоящие из программистов, из людей, разбирающихся в электронике. Также волонтеры работают, которые это все изучают, разрабатывают новые средства борьбы. Все очень быстро происходит. Как только у нас появляется новый сбитый дрон, он тут же отправляется к специалистам, они смотрят. Идет связь с предприятиями, производящими электромагнитные системы РЭП, тут же вносятся поправки, и они в новых образцах поступают на фронт, где действуют достаточно эффективно. Ну, а если есть возможность, мы вносим изменения в уже существующее оружие, в системы радиоэлектронной борьбы, которые более эффективно начинают работать по тем новым разработкам, появляющимся на фронте. А они появляются не реже, чем раз в месяц. Очень часто все меняется», — добавил Кнутов. ВСУ периодически атакуют приграничные российские территории. Обломки беспилотного летательного аппарата обнаружил в лесу житель Брянска. Позже БПЛА упал на территорию жилого дома города Клинцы. Подполковник запаса МВД России, работавший в зоне СВО, Олег Иванников объяснял URA.RU, что ВСУ будут создавать очаг напряженности у российских границ — в Белгородской и Брянской областях. Будут массово атаковать территории беспилотниками и запускать туда диверсионно-разведывательные группы. Это позволит Киеву информационно отвлечь от поражения в Бахмуте (Артемовск, ДНР).