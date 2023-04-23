Начальник почты на «курганской Рублевке» подложила кирпич в посылку вместо товаров

Начальника почты одного из сел Кетовского округа (часто именуемого «курганской Рублевкой») судили за растрату и хищение товаров из посылки. Данные появились на сайте районного суда.
«Являясь <…> начальником отделения почтовой связи <…> Кетовский цех, совершила растрату принадлежащих УФПС <…> денежных средств, а также путем обмана совершила хищение имущества», — говорится в материалах дела. Женщина совершила заказ в интернет-магазине на чужое имя, а когда пришло время возвращать посылку, присвоила товары и положила в коробку кирпич.
Помимо хищения, руководитель почтового отделения периодически присваивала деньги из кассы. Сначала ей понадобились деньги собрать ребенка в школу, а затем она гасила собственные кредиты из кассы предприятия, потому что испытывала нужду в деньгах. Чтобы недостачу не заметили, она инсценировала хищение, разрезав инкассационный мешок.
Общий ущерб составил более 87 тысяч рублей. Женщина признала свою вину, раскаялась и полностью возместила ущерб.
Суд учел наличие у подсудимой троих детей, а также небольшую тяжесть преступлений. Уголовное преследование почтового служащего прекратили в связи с деятельным раскаянием.
Ранее URA.RU сообщало, что начальник почтового отделения инсценировала кражу у инкассаторов. После обнаружения недостачи, было возбуждено уголовное дело.
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