23 апреля 2023
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Начальник почты на «курганской Рублевке» подложила кирпич в посылку вместо товаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Почта России. Курган , почта россии, Отделение почты россии
Начальник курганской почты подсунула кирпич в посылку Фото:

Начальника почты одного из сел Кетовского округа (часто именуемого «курганской Рублевкой») судили за растрату и хищение товаров из посылки. Данные появились на сайте районного суда.

«Являясь <…> начальником отделения почтовой связи <…> Кетовский цех, совершила растрату принадлежащих УФПС <…> денежных средств, а также путем обмана совершила хищение имущества», — говорится в материалах дела. Женщина совершила заказ в интернет-магазине на чужое имя, а когда пришло время возвращать посылку, присвоила товары и положила в коробку кирпич.

Помимо хищения, руководитель почтового отделения периодически присваивала деньги из кассы. Сначала ей понадобились деньги собрать ребенка в школу, а затем она гасила собственные кредиты из кассы предприятия, потому что испытывала нужду в деньгах. Чтобы недостачу не заметили, она инсценировала хищение, разрезав инкассационный мешок.

Общий ущерб составил более 87 тысяч рублей. Женщина признала свою вину, раскаялась и полностью возместила ущерб.

Суд учел наличие у подсудимой троих детей, а также небольшую тяжесть преступлений. Уголовное преследование почтового служащего прекратили в связи с деятельным раскаянием.

Ранее URA.RU сообщало, что начальник почтового отделения инсценировала кражу у инкассаторов. После обнаружения недостачи, было возбуждено уголовное дело.

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Начальника почты одного из сел Кетовского округа (часто именуемого «курганской Рублевкой») судили за растрату и хищение товаров из посылки. Данные появились на сайте районного суда. «Являясь <…> начальником отделения почтовой связи <…> Кетовский цех, совершила растрату принадлежащих УФПС <…> денежных средств, а также путем обмана совершила хищение имущества», — говорится в материалах дела. Женщина совершила заказ в интернет-магазине на чужое имя, а когда пришло время возвращать посылку, присвоила товары и положила в коробку кирпич. Помимо хищения, руководитель почтового отделения периодически присваивала деньги из кассы. Сначала ей понадобились деньги собрать ребенка в школу, а затем она гасила собственные кредиты из кассы предприятия, потому что испытывала нужду в деньгах. Чтобы недостачу не заметили, она инсценировала хищение, разрезав инкассационный мешок. Общий ущерб составил более 87 тысяч рублей. Женщина признала свою вину, раскаялась и полностью возместила ущерб. Суд учел наличие у подсудимой троих детей, а также небольшую тяжесть преступлений. Уголовное преследование почтового служащего прекратили в связи с деятельным раскаянием. Ранее URA.RU сообщало, что начальник почтового отделения инсценировала кражу у инкассаторов. После обнаружения недостачи, было возбуждено уголовное дело.
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