Екатеринбурженки раскрыли, как намекают мужчинам на свадьбу

Большинство жительниц Екатеринбурга намекают своим партнерам на свадьбу через фотографии платьев

22 апреля 2023 в 08:54 Размер текста - 17 +

Около 3% екатеринбурженок ставят ультиматум для своих партнеров — свадьба или расставание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Больше половины жительниц Екатеринбурга делают намеки своим партнерам на предложение руки и сердца. Чаще всего для этого женщины показывают мужчинам фотографии свадебных платьев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV. «Порядка 61% женщин из Екатеринбурга делают множество намеков, чтобы получить предложение руки и сердца. Например, около четверти женщин показывают фотографии красивых свадебных платьев (22%). Еще 18% — заводят разговор о совместных планах на будущее. Столько же девушек рассказывают о свадьбе друзей (18%). А 3% и вовсе ставят ультиматум — свадьба или расставание», — отметили в пресс-службе. Согласно результатам опроса, каждая вторая екатеринбурженка в отношениях переживает, что ей не делают предложение (51%). Об этом знают и мужчины: более трети опрошенных регулярно слышат от своей партнерши претензии, что он не зовет ее замуж (39%). 29% из них признались, что испытывают волнения на этот счет. Ранее URA.RU писало, что порядка 57% жителей Екатеринбурга относятся к заключению брака, как к юридической формальности, 22% уверены, что он символизирует союз двух любящих людей. Оставшиеся 21% жителей столицы Урала относятся к браку негативно.

Больше половины жительниц Екатеринбурга делают намеки своим партнерам на предложение руки и сердца. Чаще всего для этого женщины показывают мужчинам фотографии свадебных платьев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV. «Порядка 61% женщин из Екатеринбурга делают множество намеков, чтобы получить предложение руки и сердца. Например, около четверти женщин показывают фотографии красивых свадебных платьев (22%). Еще 18% — заводят разговор о совместных планах на будущее. Столько же девушек рассказывают о свадьбе друзей (18%). А 3% и вовсе ставят ультиматум — свадьба или расставание», — отметили в пресс-службе. Согласно результатам опроса, каждая вторая екатеринбурженка в отношениях переживает, что ей не делают предложение (51%). Об этом знают и мужчины: более трети опрошенных регулярно слышат от своей партнерши претензии, что он не зовет ее замуж (39%). 29% из них признались, что испытывают волнения на этот счет. Ранее URA.RU писало, что порядка 57% жителей Екатеринбурга относятся к заключению брака, как к юридической формальности, 22% уверены, что он символизирует союз двух любящих людей. Оставшиеся 21% жителей столицы Урала относятся к браку негативно.