Жители Екатеринбурга рассказали, как относятся к браку

Порядка 57% жителей Екатеринбурга относятся к заключению брака, как к юридической формальности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV.
«Большинство опрошенных екатеринбуржцев относятся к заключению брака, как к юридической формальности (57%). Еще 22% уверены, что он символизирует союз двух любящих людей. Оставшиеся 21% жителей столицы Урала относятся к браку негативно», — сказано в сообщении.
Также у мужчин и женщин схожие представления о том, сколько следует встречаться до свадьбы. Порядка 41% женщин и 39% мужчин готовы обручиться спустя год отношений. Еще 22% екатеринбурженок для этого решения потребуется полгода. Среди мужчин тех, кто готов пожениться спустя шесть месяцев отношений оказалось только 10%.
Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург вошел в топ-10 городов с самыми богатыми женихами в 2022 году, заняв в строчке рейтинга девятое место. Также топ самых щедрых женихов пополнили мужчины из Челябинска, Тюмени и Перми.
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