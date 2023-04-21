Жители Екатеринбурга рассказали, как относятся к браку

SOKOLOV: 57% екатеринбуржцев относятся к браку, как к юридической формальности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свадьба и венчание семьи Крюковых, бывших бездомных. Сургут, крест, брак, невеста, венчание
Пятая часть екатеринбуржцев считают, что брак символизирует союз двух влюбленных Фото:

Порядка 57% жителей Екатеринбурга относятся к заключению брака, как к юридической формальности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV.

«Большинство опрошенных екатеринбуржцев относятся к заключению брака, как к юридической формальности (57%). Еще 22% уверены, что он символизирует союз двух любящих людей. Оставшиеся 21% жителей столицы Урала относятся к браку негативно», — сказано в сообщении.

Также у мужчин и женщин схожие представления о том, сколько следует встречаться до свадьбы. Порядка 41% женщин и 39% мужчин готовы обручиться спустя год отношений. Еще 22% екатеринбурженок для этого решения потребуется полгода. Среди мужчин тех, кто готов пожениться спустя шесть месяцев отношений оказалось только 10%.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург вошел в топ-10 городов с самыми богатыми женихами в 2022 году, заняв в строчке рейтинга девятое место. Также топ самых щедрых женихов пополнили мужчины из Челябинска, Тюмени и Перми.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Порядка 57% жителей Екатеринбурга относятся к заключению брака, как к юридической формальности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV. «Большинство опрошенных екатеринбуржцев относятся к заключению брака, как к юридической формальности (57%). Еще 22% уверены, что он символизирует союз двух любящих людей. Оставшиеся 21% жителей столицы Урала относятся к браку негативно», — сказано в сообщении. Также у мужчин и женщин схожие представления о том, сколько следует встречаться до свадьбы. Порядка 41% женщин и 39% мужчин готовы обручиться спустя год отношений. Еще 22% екатеринбурженок для этого решения потребуется полгода. Среди мужчин тех, кто готов пожениться спустя шесть месяцев отношений оказалось только 10%. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург вошел в топ-10 городов с самыми богатыми женихами в 2022 году, заняв в строчке рейтинга девятое место. Также топ самых щедрых женихов пополнили мужчины из Челябинска, Тюмени и Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...