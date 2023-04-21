Глава СБУ Малюк заявил об обмене священника УПЦ на 28 боевиков ВСУ

21 апреля 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Украина обменяла одного священника на 28 солдат ВСУ, заявил Малюк Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время обмена военнопленными Украина отдала одного священника Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП), получив 28 солдат ВСУ. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. «И хочу подчеркнуть, что Россия очень ценит своих агентов в рясах — да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих», — сообщил Малюк, его слова приводит агентство «Интерфакс-Украина». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается. В начале апреля Россия отправила Украине пять раненых военнослужащих ВСУ. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что Россия продолжает работу в этом направлении. Во время пасхального обмена пленными Украина получила 130 бойцов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Во время обмена военнопленными Украина отдала одного священника Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП), получив 28 солдат ВСУ. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. «И хочу подчеркнуть, что Россия очень ценит своих агентов в рясах — да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих», — сообщил Малюк, его слова приводит агентство «Интерфакс-Украина». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается. В начале апреля Россия отправила Украине пять раненых военнослужащих ВСУ. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что Россия продолжает работу в этом направлении. Во время пасхального обмена пленными Украина получила 130 бойцов, сообщает «Федеральное агентство новостей».