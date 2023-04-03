Россия передала Украине пять раненых военнослужащих

На Украину отправлены пять раненых военнослужащих ВСУ. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении», — заявила Москалькова, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что в конце марта Киев передал России пятерых раненых солдат. Москалькова пожелала им скорейшего выздоровления.
В конце марта в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что Киев передал российской стороне всех тяжелораненых военнослужащих. Ранее Москалькова заявила, что Украина срывает обмен пленными с Россией. По ее словам, Киев не предоставил список солдат для обмена, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!