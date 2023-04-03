Россия передала Украине пять раненых военнослужащих

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
Россия отправила пятерых солдат ВСУ Киеву, сообщила Татьяна Москалькова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украину отправлены пять раненых военнослужащих ВСУ. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении», — заявила Москалькова, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что в конце марта Киев передал России пятерых раненых солдат. Москалькова пожелала им скорейшего выздоровления.

В конце марта в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что Киев передал российской стороне всех тяжелораненых военнослужащих. Ранее Москалькова заявила, что Украина срывает обмен пленными с Россией. По ее словам, Киев не предоставил список солдат для обмена, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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На Украину отправлены пять раненых военнослужащих ВСУ. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении», — заявила Москалькова, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что в конце марта Киев передал России пятерых раненых солдат. Москалькова пожелала им скорейшего выздоровления. В конце марта в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что Киев передал российской стороне всех тяжелораненых военнослужащих. Ранее Москалькова заявила, что Украина срывает обмен пленными с Россией. По ее словам, Киев не предоставил список солдат для обмена, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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