В основе проекта АЭС малой мощности лежит новейшая разработка Фото: пресс-служба «Росатом»

«Концерн Росэнергоатом» (входит в ГК «Росатом») получил лицензию на размещение атомной станции малой мощности в условиях Арктики. В основе проекта лежит новая разработка, сообщили URA.RU в пресс-службе концерна.

«21 апреля „Концерн Росэнергоатом“ получил лицензию Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на размещение атомной станции малой мощности в Усть-Янском улусе Республики Саха. В основе проекта лежит новейшая российская разработка — водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, который является результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения под наземное размещение», — рассказали в «Росэнергоатоме».

Реакторы РИТМ-200 испытывали в арктических условиях на новейших российских ледоколах, так что они соответствуют всем постфукусимским требованиям безопасности. При этом станция достаточно компактная и модульная, по сравнению с атомными станциями большой мощности ее можно собрать очень быстро.

Выдача лицензии на строительство такой АЭС — знаковое событие для всей атомной отрасли, отметил генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев. «Это в очередной раз подтверждает безусловное лидерство российских ядерных технологий. Подготовительные работы в районе поселка Усть-Куйга идут полным ходом. Уже сейчас на площадку завезено более 2000 тонн грузов, работает порядка 80 человек и 38 единиц техники. С каждым днем объемы работ нарастают», — отметил Лихачев.

Авторы проекта уже провели предпроектные инженерные изыскания и начали готовить внеплощадную инфраструктуру, в том числе временный городок для рабочих. Ввести АЭС в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Атомную станцию малой мощности построят в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия) Фото: пресс-служба «Росатома»