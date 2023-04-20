Губернатор ЯНАО поблагодарил волонтеров-медиков за помощь семьям военных

21 апреля 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов открыл юбилейный слет волонтеров-медиков Ямала Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на открытии юбилейного слета волонтеров-медиков выразил благодарность за помощь семьям военнослужащих. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, около ста добровольцев собрались в Салехарде. «Волонтеры-медики занимают особое место в нашей добровольческой семье, самые активные и организованные. В этом суть медицины, она всегда требует порядка и дисциплины — у вас это хорошо получается. Знаю, что вы начали большую работу по линии психологической поддержки семей военнослужащих», — приводят слова Артюхова на сайте правительства Ямала. Глава округа отметил, что помощь также понадобится бойцам СВО в реабилитационных центрах. Мастер-классы на мероприятии доступны для всех желающих, их проводят специалисты из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. Отделение российского движения «Волонтеры-медики» открылось в округе в 2018 году. Ранее в своем послании Артюхов назвал приоритеты развития ЯНАО. Среди них поддержка семей с детьми, безопасность жизни, медицина, жилье и дороги.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на открытии юбилейного слета волонтеров-медиков выразил благодарность за помощь семьям военнослужащих. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, около ста добровольцев собрались в Салехарде. «Волонтеры-медики занимают особое место в нашей добровольческой семье, самые активные и организованные. В этом суть медицины, она всегда требует порядка и дисциплины — у вас это хорошо получается. Знаю, что вы начали большую работу по линии психологической поддержки семей военнослужащих», — приводят слова Артюхова на сайте правительства Ямала. Глава округа отметил, что помощь также понадобится бойцам СВО в реабилитационных центрах. Мастер-классы на мероприятии доступны для всех желающих, их проводят специалисты из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. Отделение российского движения «Волонтеры-медики» открылось в округе в 2018 году. Ранее в своем послании Артюхов назвал приоритеты развития ЯНАО. Среди них поддержка семей с детьми, безопасность жизни, медицина, жилье и дороги.