19 апреля 2023

Губернатор Артюхов назвал пять приоритетов развития ЯНАО

Власти ЯНАО сделают акцент на поддержку семей и безопасность в округе
© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Медицина, жилье и дороги остаются приоритетными задачами в ЯНАО Фото:

Приоритетными направлениями развития ЯНАО будут поддержка семей с детьми и безопасность жизни. Также в приоритете остается медицина, жилье и дороги — заявил в своем послании глава региона Дмитрий Артюхов.

«Ямал должен стать лучшей территорией детства в России. Это достойная поддержка семей с детьми. Равные возможности для качественного образования и всестороннего развития», — сообщил Артюхов.

Он поручил профильным специалистам разработать комплексную программу безопасности региона — строительство отделений полиции и пожарных депо, приобретение спецтехники и прочее. Также в приоритете традиционно остаются три направления — это медицина, жилье и дороги.

В регионе будет запущен проект по благоустройству медицинских городков. В Тарко-Сале, Муравленко, Салехарде, Новом Уренгое и Коротчаево, Тазовском, Губкинском, Харампуре, Самбурге, Гыде, Антипаюте, Горках и Аксарке появятся новые больницы. Самую большую на Ямале поликлинику построят в Ноябрьске.

Также Артюхов отметил, что к 2025 году на Ямале избавятся от миллиона квадратных метров аварийного жилья, а в новые квартиры переедут более 20 тысяч семей. Закончить ремонт на трассе от границы округа до Нового Уренгоя власти планируют в ближайшие два года.

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Приоритетными направлениями развития ЯНАО будут поддержка семей с детьми и безопасность жизни. Также в приоритете остается медицина, жилье и дороги — заявил в своем послании глава региона Дмитрий Артюхов. «Ямал должен стать лучшей территорией детства в России. Это достойная поддержка семей с детьми. Равные возможности для качественного образования и всестороннего развития», — сообщил Артюхов. Он поручил профильным специалистам разработать комплексную программу безопасности региона — строительство отделений полиции и пожарных депо, приобретение спецтехники и прочее. Также в приоритете традиционно остаются три направления — это медицина, жилье и дороги. В регионе будет запущен проект по благоустройству медицинских городков. В Тарко-Сале, Муравленко, Салехарде, Новом Уренгое и Коротчаево, Тазовском, Губкинском, Харампуре, Самбурге, Гыде, Антипаюте, Горках и Аксарке появятся новые больницы. Самую большую на Ямале поликлинику построят в Ноябрьске. Также Артюхов отметил, что к 2025 году на Ямале избавятся от миллиона квадратных метров аварийного жилья, а в новые квартиры переедут более 20 тысяч семей. Закончить ремонт на трассе от границы округа до Нового Уренгоя власти планируют в ближайшие два года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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