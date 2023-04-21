Мэрия в ХМАО провела проверку после жалобы на водителя маршрутки

22 апреля 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Представители управления и перевозчика опросили очевидцев (фото из архива) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) сотрудники городского управления транспорта и представители перевозчика провели проверку после жалобы жителя в соцсетях. По его словам, водитель высадил ребенка, который не смог оплатить проезд. Данный факт не подтвердился, сообщили URA.RU в городском информационном центре. «Управлением транспорта, связи и дорог администрации города Ханты-Мансийска, совместно с перевозчиком, осуществляющим пассажирские перевозки по маршруту „8б“ „ОМК — Гимназия №1“, проведен опрос очевидцев инцидента. По его итогам указанный факт обращения в социальной сети „ВКонтакте“ не подтвердился», — сообщили в муниципальном учреждении. Для установления факта родителям или законным представителям необходимо обратиться в управление транспорта в рабочее время. В случае подтверждения водителю грозит штраф. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске водитель маршрутки 8 «Б» высадил мальчика, который не смог оплатить проезд. Пользователь соцсети сообщил, что ребенок забыл деньги дома.

В Ханты-Мансийске (ХМАО) сотрудники городского управления транспорта и представители перевозчика провели проверку после жалобы жителя в соцсетях. По его словам, водитель высадил ребенка, который не смог оплатить проезд. Данный факт не подтвердился, сообщили URA.RU в городском информационном центре. «Управлением транспорта, связи и дорог администрации города Ханты-Мансийска, совместно с перевозчиком, осуществляющим пассажирские перевозки по маршруту „8б“ „ОМК — Гимназия №1“, проведен опрос очевидцев инцидента. По его итогам указанный факт обращения в социальной сети „ВКонтакте“ не подтвердился», — сообщили в муниципальном учреждении. Для установления факта родителям или законным представителям необходимо обратиться в управление транспорта в рабочее время. В случае подтверждения водителю грозит штраф. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске водитель маршрутки 8 «Б» высадил мальчика, который не смог оплатить проезд. Пользователь соцсети сообщил, что ребенок забыл деньги дома.