10 апреля 2023
09 апреля 2023

Водитель маршрутки в ХМАО высадил ребенка, который забыл деньги на проезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Мытищи, остановка, автобус, общественный транспорт, маршрутка
Ребенок сообщил, что забыл деньги дома (фото из архива) Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) водитель маршрутки 8 «Б» высадил мальчика, который не смог оплатить проезд. Ребенок забыл деньги дома, сообщается в соцсетях.

«Имеют ли право, водители маршруток, №8 „Б“ в данном случае, выгнать ребенка из маршрутки? Произошло сегодня на „Учхозе“ в обед, пацан ехал в школу, забыл деньги дома, растерялся конечно, забыл даже позвонить родителям, когда его оставили на остановке. Вопрос, водила не мог сказать, позвони родителям и пусть переведут деньги, зачем выгонять?» — написал анонимный автор в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи высказали разные мнения. «Водитель поступил вроде как неправильно, но есть много наглых школьников, кто врет, что у них нет денег», — написал Даниил Валенцев. «А что, кому-то из пассажиров 30 рублей было жалко, заплатить за мальчишку?» — возмутился Александр Сердечников.

Компания, которая занимается перевозкой пассажиров на данном маршруте, в посте не названа, связаться с ней не удалось. Запрос с просьбой прокомментировать ситуацию отправлен в администрацию Ханты-Мансийска, на момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани местные жители возмутились из-за того, что водитель автобуса №7 высадил детей. Они попросили наказать мужчину.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) водитель маршрутки 8 «Б» высадил мальчика, который не смог оплатить проезд. Ребенок забыл деньги дома, сообщается в соцсетях. «Имеют ли право, водители маршруток, №8 „Б“ в данном случае, выгнать ребенка из маршрутки? Произошло сегодня на „Учхозе“ в обед, пацан ехал в школу, забыл деньги дома, растерялся конечно, забыл даже позвонить родителям, когда его оставили на остановке. Вопрос, водила не мог сказать, позвони родителям и пусть переведут деньги, зачем выгонять?» — написал анонимный автор в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи высказали разные мнения. «Водитель поступил вроде как неправильно, но есть много наглых школьников, кто врет, что у них нет денег», — написал Даниил Валенцев. «А что, кому-то из пассажиров 30 рублей было жалко, заплатить за мальчишку?» — возмутился Александр Сердечников. Компания, которая занимается перевозкой пассажиров на данном маршруте, в посте не названа, связаться с ней не удалось. Запрос с просьбой прокомментировать ситуацию отправлен в администрацию Ханты-Мансийска, на момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани местные жители возмутились из-за того, что водитель автобуса №7 высадил детей. Они попросили наказать мужчину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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