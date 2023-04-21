Транспортная прокуратура взяла на контроль массовую задержку рейсов в Кольцово

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль оказание услуг 415 пассажирам, чьи рейсы 22 апреля задерживаются в аэропорту Кольцово из-за тумана. Информация об этом появилась в telegram-канале надзорного ведомства.
«Из-за тумана в Кольцово задержано три авиарейса. Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг», — пишет ведомство в Telegram.
Рейс FZ-980 по маршруту Екатеринбург—Дубай, который выполняет авиакомпания Flydubai, ожидают 153 пассажира. 80 человек ждут отправки рейса авиакомпании «Россия» в Москву. Также в столицу России должны улететь еще 182 пассажира. Они ожидают рейс «Победы».
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге вторые сутки подряд происходит массовая задержка рейсов. К 03:53 было задержано пять вылетов.
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