Транспортная прокуратура взяла на контроль массовую задержку рейсов в Кольцово

22 апреля 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Свои рейсы в аэропорту ожидают 415 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль оказание услуг 415 пассажирам, чьи рейсы 22 апреля задерживаются в аэропорту Кольцово из-за тумана. Информация об этом появилась в telegram-канале надзорного ведомства. «Из-за тумана в Кольцово задержано три авиарейса. Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг», — пишет ведомство в Telegram. Рейс FZ-980 по маршруту Екатеринбург—Дубай, который выполняет авиакомпания Flydubai, ожидают 153 пассажира. 80 человек ждут отправки рейса авиакомпании «Россия» в Москву. Также в столицу России должны улететь еще 182 пассажира. Они ожидают рейс «Победы». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге вторые сутки подряд происходит массовая задержка рейсов. К 03:53 было задержано пять вылетов.

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль оказание услуг 415 пассажирам, чьи рейсы 22 апреля задерживаются в аэропорту Кольцово из-за тумана. Информация об этом появилась в telegram-канале надзорного ведомства. «Из-за тумана в Кольцово задержано три авиарейса. Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг», — пишет ведомство в Telegram. Рейс FZ-980 по маршруту Екатеринбург—Дубай, который выполняет авиакомпания Flydubai, ожидают 153 пассажира. 80 человек ждут отправки рейса авиакомпании «Россия» в Москву. Также в столицу России должны улететь еще 182 пассажира. Они ожидают рейс «Победы». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге вторые сутки подряд происходит массовая задержка рейсов. К 03:53 было задержано пять вылетов.