21 апреля 2023

В Екатеринбурге вторую ночь подряд задерживают вылеты. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, смог, самолет, туман, ночной аэропорт
Туман стал причиной задержки пяти рейсов из Кольцово Фото:

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вторую ночь подряд задерживают несколько рейсов. Об этом сообщается в онлайн-табло аэропорта. Очевидцы сообщают, что причина задержек — туман.

«Рейс Москва — Екатеринбург „Уральских авиалиний“ задержали из-за тумана на шесть часов. На посадке в Кольцово из-за тумана улетели в Челябинск, позже там и приземлились», — рассказали URA.RU читатели.

По данным онлайн-табло Кольцово, по состоянию на 3 часа 40 минут задержано пять вылетов. Среди них рейсы авиакомпаний Flydubai, «Победа» и «Аэрофлот».

Ранее URA.RU сообщало о проверке Уральской транспортной прокуратурой факта задержки пяти рейсов в ночь на 21 апреля в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Задержка была связана со сложными метеоусловиями.

Задержка рейсов в Кольцово, 22 апреля
Задержка рейсов в Кольцово, 22 апреля

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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вторую ночь подряд задерживают несколько рейсов. Об этом сообщается в онлайн-табло аэропорта. Очевидцы сообщают, что причина задержек — туман. «Рейс Москва — Екатеринбург „Уральских авиалиний“ задержали из-за тумана на шесть часов. На посадке в Кольцово из-за тумана улетели в Челябинск, позже там и приземлились», — рассказали URA.RU читатели. По данным онлайн-табло Кольцово, по состоянию на 3 часа 40 минут задержано пять вылетов. Среди них рейсы авиакомпаний Flydubai, «Победа» и «Аэрофлот». Ранее URA.RU сообщало о проверке Уральской транспортной прокуратурой факта задержки пяти рейсов в ночь на 21 апреля в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Задержка была связана со сложными метеоусловиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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