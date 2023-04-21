В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вторую ночь подряд задерживают несколько рейсов. Об этом сообщается в онлайн-табло аэропорта. Очевидцы сообщают, что причина задержек — туман.
«Рейс Москва — Екатеринбург „Уральских авиалиний“ задержали из-за тумана на шесть часов. На посадке в Кольцово из-за тумана улетели в Челябинск, позже там и приземлились», — рассказали URA.RU читатели.
По данным онлайн-табло Кольцово, по состоянию на 3 часа 40 минут задержано пять вылетов. Среди них рейсы авиакомпаний Flydubai, «Победа» и «Аэрофлот».
Ранее URA.RU сообщало о проверке Уральской транспортной прокуратурой факта задержки пяти рейсов в ночь на 21 апреля в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Задержка была связана со сложными метеоусловиями.
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