В Екатеринбурге вторую ночь подряд задерживают вылеты. Скрин

22 апреля 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

Туман стал причиной задержки пяти рейсов из Кольцово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вторую ночь подряд задерживают несколько рейсов. Об этом сообщается в онлайн-табло аэропорта. Очевидцы сообщают, что причина задержек — туман. «Рейс Москва — Екатеринбург „Уральских авиалиний“ задержали из-за тумана на шесть часов. На посадке в Кольцово из-за тумана улетели в Челябинск, позже там и приземлились», — рассказали URA.RU читатели. По данным онлайн-табло Кольцово, по состоянию на 3 часа 40 минут задержано пять вылетов. Среди них рейсы авиакомпаний Flydubai, «Победа» и «Аэрофлот». Ранее URA.RU сообщало о проверке Уральской транспортной прокуратурой факта задержки пяти рейсов в ночь на 21 апреля в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Задержка была связана со сложными метеоусловиями. Задержка рейсов в Кольцово, 22 апреля Скрин: онлайн-табло аэропорт Кольцово

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вторую ночь подряд задерживают несколько рейсов. Об этом сообщается в онлайн-табло аэропорта. Очевидцы сообщают, что причина задержек — туман. «Рейс Москва — Екатеринбург „Уральских авиалиний“ задержали из-за тумана на шесть часов. На посадке в Кольцово из-за тумана улетели в Челябинск, позже там и приземлились», — рассказали URA.RU читатели. По данным онлайн-табло Кольцово, по состоянию на 3 часа 40 минут задержано пять вылетов. Среди них рейсы авиакомпаний Flydubai, «Победа» и «Аэрофлот». Ранее URA.RU сообщало о проверке Уральской транспортной прокуратурой факта задержки пяти рейсов в ночь на 21 апреля в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Задержка была связана со сложными метеоусловиями.