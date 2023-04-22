Как выбрать летнюю резину и чем опасны шины не по сезону

Специалисты рекомендуют переходить на летнюю резину не позднее 1 июня. URA.RU в своем материале рассказывает о том, как правильно выбрать летнюю резину и чем могут быть опасны шины не по сезону.
Как выбрать летнюю резину
Каждый российский водитель в соответствии с техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» обязан дважды в год менять шины на своей машине на летние или зимние. Летняя резина зимой становится скользкой, а зимняя быстро изнашивается при плюсовой температуре.
При этом подобрать идеальные шины нельзя, поскольку их выбор — это всегда компромисс. Каждый водитель при выборе отталкивается от личных предпочтений, пишет РИА Новости, ссылаясь на автоэксперта. Прежде чем покупать новую резину, нужно определиться: брать новый комплект или можно обойтись комплектом с прошлых сезонов (тогда придется проверить глубины протектора покрышек и оценить равномерность износа).
Выбор новых летних шин зависит от автомобиля и целей, для которых он используется. Чтобы выбрать необходимую резину, стоит учитывать следующие факторы.
- Марка. От параметров машины зависит совместимость ее с определенными марками и размерами шин.
- Модель. От модели ТС зависит типоразмер и технические характеристики резины. Лучше всего подбирать шины, руководствуясь заводскими параметрами машины.
- Тип кузова. Для городских поездок на минивэнах или семейных седанах лучше подойдут экономичные универсальные шины. От типа кузова зависят показатели допустимой нагрузки и скорости шины.
- Год выпуска. Для любого авто лучше покупать современную шину, а оптимальный срок хранения покрышек не должен превышать пяти лет.
Подбор резины по параметрам
Важно учитывать следующие характеристики при выборе летних шин, поскольку от них зависит управляемость автомобиля.
- Типоразмер. Самый оптимальный размер резины указан в инструкции по эксплуатации машины. Если на ТС ставятся шины, диаметр которых отличается от рекомендованного, то следует отражать это в паспорте ТС. Типоразмер покрышки состоит из трех показателей: диаметра, ширины и высоты модели.
- Диаметр дисков. Монтажный диаметр диска и покрышек должны совпадать.
- Ширина профиля. Чем шире шина, тем больше площадь ее контакта с дорогой. Это в свою очередь улучшает курсовую устойчивость и сцепление с асфальтом.
- Высота профиля. Высота профиля влияет на прочность шины, чем она больше, тем прочнее шина.
- Рисунок протектора. От него зависят ходовые характеристики, а также то, насколько шины будут защищены от повреждений в разных дорожных условиях.
- Индекс нагрузки и скорости. Эти параметры влияют на максимально допустимую скорость и нагрузку, при которых возможна эксплуатация покрышек.
Стоимость летней резины
В этом году средняя стоимость покрышек составила 10 550 рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные «Авито-Авто».
Когда нужно переходить на летние шины
Переобуться на летнюю резину необходимо не позднее 1 июня. Но лучше делать это, как только сходит снег, а среднесуточная температура становится выше 5-6 градусов. Любые зимние шины при такой температуре утрачивают свои свойства и быстрее изнашиваются.
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