Как выбрать летнюю резину и чем опасны шины не по сезону

Лучше всего перейти на летнюю резину не позднее 1 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU

Специалисты рекомендуют переходить на летнюю резину не позднее 1 июня. URA.RU в своем материале рассказывает о том, как правильно выбрать летнюю резину и чем могут быть опасны шины не по сезону.

Как выбрать летнюю резину

Каждый российский водитель в соответствии с техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» обязан дважды в год менять шины на своей машине на летние или зимние. Летняя резина зимой становится скользкой, а зимняя быстро изнашивается при плюсовой температуре.

При этом подобрать идеальные шины нельзя, поскольку их выбор — это всегда компромисс. Каждый водитель при выборе отталкивается от личных предпочтений, пишет РИА Новости, ссылаясь на автоэксперта. Прежде чем покупать новую резину, нужно определиться: брать новый комплект или можно обойтись комплектом с прошлых сезонов (тогда придется проверить глубины протектора покрышек и оценить равномерность износа).

Выбор новых летних шин зависит от автомобиля и целей, для которых он используется. Чтобы выбрать необходимую резину, стоит учитывать следующие факторы.

Марка. От параметров машины зависит совместимость ее с определенными марками и размерами шин.

Модель. От модели ТС зависит типоразмер и технические характеристики резины. Лучше всего подбирать шины, руководствуясь заводскими параметрами машины.

Тип кузова. Для городских поездок на минивэнах или семейных седанах лучше подойдут экономичные универсальные шины. От типа кузова зависят показатели допустимой нагрузки и скорости шины.

Год выпуска. Для любого авто лучше покупать современную шину, а оптимальный срок хранения покрышек не должен превышать пяти лет.

Подбор резины по параметрам

Важно учитывать следующие характеристики при выборе летних шин, поскольку от них зависит управляемость автомобиля.

Типоразмер. Самый оптимальный размер резины указан в инструкции по эксплуатации машины. Если на ТС ставятся шины, диаметр которых отличается от рекомендованного, то следует отражать это в паспорте ТС. Типоразмер покрышки состоит из трех показателей: диаметра, ширины и высоты модели.

Диаметр дисков. Монтажный диаметр диска и покрышек должны совпадать.

Ширина профиля. Чем шире шина, тем больше площадь ее контакта с дорогой. Это в свою очередь улучшает курсовую устойчивость и сцепление с асфальтом.

Высота профиля. Высота профиля влияет на прочность шины, чем она больше, тем прочнее шина.

Рисунок протектора. От него зависят ходовые характеристики, а также то, насколько шины будут защищены от повреждений в разных дорожных условиях.

Индекс нагрузки и скорости. Эти параметры влияют на максимально допустимую скорость и нагрузку, при которых возможна эксплуатация покрышек.

Стоимость летней резины

В этом году средняя стоимость покрышек составила 10 550 рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные «Авито-Авто».

Когда нужно переходить на летние шины

Переобуться на летнюю резину необходимо не позднее 1 июня. Но лучше делать это, как только сходит снег, а среднесуточная температура становится выше 5-6 градусов. Любые зимние шины при такой температуре утрачивают свои свойства и быстрее изнашиваются.