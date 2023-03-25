Автоэксперт назвал условие для замены зимней резины на летнюю

Автоэксперт Мартыненко: зимнюю резину можно менять на летнюю при пяти градусах тепла среднесуточной температуры

26 марта 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

В весенний период необходимо сохранить зимний стиль вождения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При достижении среднесуточной температуры в пять градусов тепла по Цельсию водители могут менять зимнюю резину на летнюю. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель школы контраварийной подготовки, автоэксперт Виктор Мартыненко. «Необходимо помнить главное правило: когда среднесуточная температура достигает пяти градусов тепла, тогда можно начинать переобуваться с зимних шин на летние. Когда есть легкие ночные заморозки, даже при нуле градусов такое возможно, потому что ветер бывает северный, надувает верхнюю корку льда и автомобиль может соскользнуть с дороги», — сказал Виктор Мартыненко. Руководитель школы контраварийной подготовки отметил, что в весенний период водители должны сохранять зимний стиль вождения. «Важно помнить, что при переходе с зимы в весну ни в коем случае не увеличивать скорость. Бывает, что ясная погода, кто-то видит, что есть возможность прибавить скорость, но это иногда приводит к ловушке, когда водитель может не справиться с управлением. Именно шины не справляются со сцепными свойствами. Это нужно помнить каждому автолюбителю вне зависимости от того, есть ли электронные помощники в машине», — подчеркнул эксперт.

При достижении среднесуточной температуры в пять градусов тепла по Цельсию водители могут менять зимнюю резину на летнюю. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель школы контраварийной подготовки, автоэксперт Виктор Мартыненко. «Необходимо помнить главное правило: когда среднесуточная температура достигает пяти градусов тепла, тогда можно начинать переобуваться с зимних шин на летние. Когда есть легкие ночные заморозки, даже при нуле градусов такое возможно, потому что ветер бывает северный, надувает верхнюю корку льда и автомобиль может соскользнуть с дороги», — сказал Виктор Мартыненко. Руководитель школы контраварийной подготовки отметил, что в весенний период водители должны сохранять зимний стиль вождения. «Важно помнить, что при переходе с зимы в весну ни в коем случае не увеличивать скорость. Бывает, что ясная погода, кто-то видит, что есть возможность прибавить скорость, но это иногда приводит к ловушке, когда водитель может не справиться с управлением. Именно шины не справляются со сцепными свойствами. Это нужно помнить каждому автолюбителю вне зависимости от того, есть ли электронные помощники в машине», — подчеркнул эксперт.