FT: Вашингтон запугивает союзников из-за помощи России

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Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
США угрожают своим партнерам за помощь России в уклонении от санкций, пишет Financial Times Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В ходе тура официальных лиц США по странам, которые считаются союзниками Белого дома, в адрес тех, кто оказывает какую-либо помощь России в уклонении от санкций, шли угрозы о применении мер из-за такой деятельности. Об этом сообщает газета Financial Times.

«В ходе турне власти США объявили о новых мерах, направленных против физических и юридических лиц из стран-союзников, предположительно содействовавших России уклонению от санкций», — сообщается в материале. Там добавили, что компании из Швейцарии, Австрии, Италии и Германии, которые фальсифицируют контракты и данные сделок для сокрытия связей с Россией, позволяющих Москве восстанавливать цепочки поставок, столкнутся со сложностями.

Ранее Вашингтон также пригрозил Турции введением санкций за продолжение сохранения связей с российскими компаниями, которые находятся в санкционном списке. Сотрудничество президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вызывает раздражение у ведущих стран НАТО.

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В ходе тура официальных лиц США по странам, которые считаются союзниками Белого дома, в адрес тех, кто оказывает какую-либо помощь России в уклонении от санкций, шли угрозы о применении мер из-за такой деятельности. Об этом сообщает газета Financial Times. «В ходе турне власти США объявили о новых мерах, направленных против физических и юридических лиц из стран-союзников, предположительно содействовавших России уклонению от санкций», — сообщается в материале. Там добавили, что компании из Швейцарии, Австрии, Италии и Германии, которые фальсифицируют контракты и данные сделок для сокрытия связей с Россией, позволяющих Москве восстанавливать цепочки поставок, столкнутся со сложностями. Ранее Вашингтон также пригрозил Турции введением санкций за продолжение сохранения связей с российскими компаниями, которые находятся в санкционном списке. Сотрудничество президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вызывает раздражение у ведущих стран НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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