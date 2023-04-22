FT: Вашингтон запугивает союзников из-за помощи России

22 апреля 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

США угрожают своим партнерам за помощь России в уклонении от санкций, пишет Financial Times Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ходе тура официальных лиц США по странам, которые считаются союзниками Белого дома, в адрес тех, кто оказывает какую-либо помощь России в уклонении от санкций, шли угрозы о применении мер из-за такой деятельности. Об этом сообщает газета Financial Times. «В ходе турне власти США объявили о новых мерах, направленных против физических и юридических лиц из стран-союзников, предположительно содействовавших России уклонению от санкций», — сообщается в материале . Там добавили, что компании из Швейцарии, Австрии, Италии и Германии, которые фальсифицируют контракты и данные сделок для сокрытия связей с Россией, позволяющих Москве восстанавливать цепочки поставок, столкнутся со сложностями. Ранее Вашингтон также пригрозил Турции введением санкций за продолжение сохранения связей с российскими компаниями, которые находятся в санкционном списке. Сотрудничество президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вызывает раздражение у ведущих стран НАТО.

В ходе тура официальных лиц США по странам, которые считаются союзниками Белого дома, в адрес тех, кто оказывает какую-либо помощь России в уклонении от санкций, шли угрозы о применении мер из-за такой деятельности. Об этом сообщает газета Financial Times. «В ходе турне власти США объявили о новых мерах, направленных против физических и юридических лиц из стран-союзников, предположительно содействовавших России уклонению от санкций», — сообщается в материале. Там добавили, что компании из Швейцарии, Австрии, Италии и Германии, которые фальсифицируют контракты и данные сделок для сокрытия связей с Россией, позволяющих Москве восстанавливать цепочки поставок, столкнутся со сложностями. Ранее Вашингтон также пригрозил Турции введением санкций за продолжение сохранения связей с российскими компаниями, которые находятся в санкционном списке. Сотрудничество президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вызывает раздражение у ведущих стран НАТО.