WSJ: США запугивают Турцию санкциями, чтобы лишить РФ партнера

23 августа 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

В США недовольны сотрудничеством Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru В Минфине США пригрозили Турции санкциями, если страна продолжит работать с российскими компаниями, которые находятся под санкциями Запада. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Минфина США в Американскую торговую палату Турции. «В письме от 22 августа в Американскую торговую палату в Турции заместитель министра финансов Уолли Адейемо заявил, что турецкие компании рискуют попасть под санкции США, если будут вести дела с российскими лицами, находящимися под санкциями. По словам человека, знакомого с перепиской, Адейемо направил идентичное письмо в ведущую бизнес-ассоциацию Турции. Письменные предупреждения являются эскалацией усилий США, направленных на то, чтобы заставить турецкие институты соблюдать международные санкции, введенные против России», — пишет The Wall Street Journal. Ранее Адейемо заявил, что США обеспокоены тем, что Турция помогает России обходить санкции. Сотрудничество президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вызывает раздражение у ведущих стран НАТО, пишет RT. Турция, в частности, начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях, сообщает телеканал 360.

В Минфине США пригрозили Турции санкциями, если страна продолжит работать с российскими компаниями, которые находятся под санкциями Запада. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Минфина США в Американскую торговую палату Турции. «В письме от 22 августа в Американскую торговую палату в Турции заместитель министра финансов Уолли Адейемо заявил, что турецкие компании рискуют попасть под санкции США, если будут вести дела с российскими лицами, находящимися под санкциями. По словам человека, знакомого с перепиской, Адейемо направил идентичное письмо в ведущую бизнес-ассоциацию Турции. Письменные предупреждения являются эскалацией усилий США, направленных на то, чтобы заставить турецкие институты соблюдать международные санкции, введенные против России», — пишет The Wall Street Journal. Ранее Адейемо заявил, что США обеспокоены тем, что Турция помогает России обходить санкции. Сотрудничество президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вызывает раздражение у ведущих стран НАТО, пишет RT. Турция, в частности, начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях, сообщает телеканал 360.