21 апреля 2023
20 апреля 2023

Власти Салехарда пообещали восстановить детские площадки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Орлов в сквере на Пехотинцев. Екатеринбург , детская площадка, резиновое покрытие
На площадках повреждено покрытие Фото:

В Салехарде (ЯНАО) после обследования многофункциональных площадок сотрудниками мэрии выявлены повреждения покрытия. В официальном telegram-канале городской администрации сообщается, что подрядчик устранит замечания в рамках гарантийных обязательств.

«Сегодня сотрудники городской администрации обследовали многофункциональные площадки, благоустроенные в разных районах Салехарда, и выявили повреждения покрытия. Все замечания уже переданы подрядчику, который устранит их в рамках гарантийных обязательств», — говорится в сообщении.

Ремонту подлежит покрытие и на многофункциональной площадке по улице Маяковского. Комплекс для детей и взрослых был открыт в октябре прошлого года.

Ранее URA.RU сообщало, что многофункциональная площадка для детей и взрослых, появится и в отдаленном районе Лимбяяха осенью 2023 года. Строительство начнется, как только наступят благоприятные погодные условия.

В салехарде сотрудники администрации выявили повреждения покрытия на многофункциональных площадках
В салехарде сотрудники администрации выявили повреждения покрытия на многофункциональных площадках

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В Салехарде (ЯНАО) после обследования многофункциональных площадок сотрудниками мэрии выявлены повреждения покрытия. В официальном telegram-канале городской администрации сообщается, что подрядчик устранит замечания в рамках гарантийных обязательств. «Сегодня сотрудники городской администрации обследовали многофункциональные площадки, благоустроенные в разных районах Салехарда, и выявили повреждения покрытия. Все замечания уже переданы подрядчику, который устранит их в рамках гарантийных обязательств», — говорится в сообщении. Ремонту подлежит покрытие и на многофункциональной площадке по улице Маяковского. Комплекс для детей и взрослых был открыт в октябре прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что многофункциональная площадка для детей и взрослых, появится и в отдаленном районе Лимбяяха осенью 2023 года. Строительство начнется, как только наступят благоприятные погодные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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