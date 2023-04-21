В Салехарде (ЯНАО) после обследования многофункциональных площадок сотрудниками мэрии выявлены повреждения покрытия. В официальном telegram-канале городской администрации сообщается, что подрядчик устранит замечания в рамках гарантийных обязательств.
«Сегодня сотрудники городской администрации обследовали многофункциональные площадки, благоустроенные в разных районах Салехарда, и выявили повреждения покрытия. Все замечания уже переданы подрядчику, который устранит их в рамках гарантийных обязательств», — говорится в сообщении.
Ремонту подлежит покрытие и на многофункциональной площадке по улице Маяковского. Комплекс для детей и взрослых был открыт в октябре прошлого года.
Ранее URA.RU сообщало, что многофункциональная площадка для детей и взрослых, появится и в отдаленном районе Лимбяяха осенью 2023 года. Строительство начнется, как только наступят благоприятные погодные условия.
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