Власти Салехарда пообещали восстановить детские площадки. Фото

22 апреля 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

На площадках повреждено покрытие Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) после обследования многофункциональных площадок сотрудниками мэрии выявлены повреждения покрытия. В официальном telegram-канале городской администрации сообщается, что подрядчик устранит замечания в рамках гарантийных обязательств. «Сегодня сотрудники городской администрации обследовали многофункциональные площадки, благоустроенные в разных районах Салехарда, и выявили повреждения покрытия. Все замечания уже переданы подрядчику, который устранит их в рамках гарантийных обязательств», — говорится в сообщении. Ремонту подлежит покрытие и на многофункциональной площадке по улице Маяковского. Комплекс для детей и взрослых был открыт в октябре прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что многофункциональная площадка для детей и взрослых, появится и в отдаленном районе Лимбяяха осенью 2023 года. Строительство начнется, как только наступят благоприятные погодные условия. В салехарде сотрудники администрации выявили повреждения покрытия на многофункциональных площадках telegram-канал администрации Салехарда

В Салехарде (ЯНАО) после обследования многофункциональных площадок сотрудниками мэрии выявлены повреждения покрытия. В официальном telegram-канале городской администрации сообщается, что подрядчик устранит замечания в рамках гарантийных обязательств. «Сегодня сотрудники городской администрации обследовали многофункциональные площадки, благоустроенные в разных районах Салехарда, и выявили повреждения покрытия. Все замечания уже переданы подрядчику, который устранит их в рамках гарантийных обязательств», — говорится в сообщении. Ремонту подлежит покрытие и на многофункциональной площадке по улице Маяковского. Комплекс для детей и взрослых был открыт в октябре прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что многофункциональная площадка для детей и взрослых, появится и в отдаленном районе Лимбяяха осенью 2023 года. Строительство начнется, как только наступят благоприятные погодные условия.