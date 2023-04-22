Украинский командир раскрыл, куда ВСУ уйдут из Бахмута

Украинский командир Федоренко: ВСУ отступят к Марьинке и Лиману после поражения в Бахмуте

22 апреля 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

После оставления Бахмута бойцы ВСУ отступят к Лиману, считает Федоренко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отряды ВСУ, которые отступают из Бахмута (Артемовска), могут закрепиться в городах Марьинка и Лиман. Об этом заявил командир 92-й механизированной бригады Украины Юрий Федоренко. «Если Украина позволит России достичь своих целей в Бахмуте, то чрезвычайно большое количество сил и средств передислоцируются на другие направления, приоритетные и важные для противника. Это могут быть восточные города Марьинка или Лиман», — заявил Юрий Федоренко в интервью американскому телеканалу CNN . Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. За это время бойцы ЧВК «Вагнер» юридически взяли город. На данный момент идет зачистка сил ВСУ на западных окраинах населенного пункта. По словам бойцов «Вагнера», украинские военные бегут из города, в панике бросая снаряды и вооружение на оставленных позициях, передает «Утро.ру». Военный эксперт Евгений Норин заявил, что после полного взятия Бахмута российские солдаты могут выйти на рубеж Славянск-Краматорск, его слова приводит «Национальная служба новостей».

Отряды ВСУ, которые отступают из Бахмута (Артемовска), могут закрепиться в городах Марьинка и Лиман. Об этом заявил командир 92-й механизированной бригады Украины Юрий Федоренко. «Если Украина позволит России достичь своих целей в Бахмуте, то чрезвычайно большое количество сил и средств передислоцируются на другие направления, приоритетные и важные для противника. Это могут быть восточные города Марьинка или Лиман», — заявил Юрий Федоренко в интервью американскому телеканалу CNN. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. За это время бойцы ЧВК «Вагнер» юридически взяли город. На данный момент идет зачистка сил ВСУ на западных окраинах населенного пункта. По словам бойцов «Вагнера», украинские военные бегут из города, в панике бросая снаряды и вооружение на оставленных позициях, передает «Утро.ру». Военный эксперт Евгений Норин заявил, что после полного взятия Бахмута российские солдаты могут выйти на рубеж Славянск-Краматорск, его слова приводит «Национальная служба новостей».