22 апреля 2023
21 апреля 2023

Пиццерия в Нижневартовске продается по цене квартиры-студии. Фото

В Нижневартовске итальянская пиццерия La Familia продается за два миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая пиццерия DUO на Куйбышева 44. Екатеринбург, пиццерия, пиццерия duo
Продавец отмечает удачное расположение пиццерии в ТЦ Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставлена итальянская пиццерия La Familia. Стоимость бизнеса — два миллиона рублей, сообщается в объявлении. За такую же стоимость в городе можно приобрести квартиру-студию.

«Продается итальянская пиццерия — готовый бизнес под ключ в одном из самых востребованных торговых центров города Green Park! Остается все оборудование — специализированная печь для выпечки пиццы изготовленная на заказ. Стоимость — 2 000 000 рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Продавец отмечает, что в пиццерии работает доставка. Также наработана база поставщиков.

За эту же сумму на «Авито» предлагают купить квартиру-студию с полной чистовой отделкой. Автор продает недвижимость в доме на улице Лопарева. Ее площадь — 24 квадратных метра.

Ранее URA.RU рассказывало, что федеральная сеть пиццерий Pomodoro ищет франчайзи в городах ХМАО для расширения бизнеса. Возможен запуск различных форматов.

Стоимость объекта — два миллиона рублей
Стоимость объекта — два миллиона рублей
В пиццерии остается все оборудование
В пиццерии остается все оборудование
Продавец отмечает, что имеется готовое меню с технологическими картами
Продавец отмечает, что имеется готовое меню с технологическими картами

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В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставлена итальянская пиццерия La Familia. Стоимость бизнеса — два миллиона рублей, сообщается в объявлении. За такую же стоимость в городе можно приобрести квартиру-студию. «Продается итальянская пиццерия — готовый бизнес под ключ в одном из самых востребованных торговых центров города Green Park! Остается все оборудование — специализированная печь для выпечки пиццы изготовленная на заказ. Стоимость — 2 000 000 рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». Продавец отмечает, что в пиццерии работает доставка. Также наработана база поставщиков. За эту же сумму на «Авито» предлагают купить квартиру-студию с полной чистовой отделкой. Автор продает недвижимость в доме на улице Лопарева. Ее площадь — 24 квадратных метра. Ранее URA.RU рассказывало, что федеральная сеть пиццерий Pomodoro ищет франчайзи в городах ХМАО для расширения бизнеса. Возможен запуск различных форматов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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