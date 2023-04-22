В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставлена итальянская пиццерия La Familia. Стоимость бизнеса — два миллиона рублей, сообщается в объявлении. За такую же стоимость в городе можно приобрести квартиру-студию.
«Продается итальянская пиццерия — готовый бизнес под ключ в одном из самых востребованных торговых центров города Green Park! Остается все оборудование — специализированная печь для выпечки пиццы изготовленная на заказ. Стоимость — 2 000 000 рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито».
Продавец отмечает, что в пиццерии работает доставка. Также наработана база поставщиков.
За эту же сумму на «Авито» предлагают купить квартиру-студию с полной чистовой отделкой. Автор продает недвижимость в доме на улице Лопарева. Ее площадь — 24 квадратных метра.
Ранее URA.RU рассказывало, что федеральная сеть пиццерий Pomodoro ищет франчайзи в городах ХМАО для расширения бизнеса. Возможен запуск различных форматов.
Стоимость объекта — два миллиона рублей
avito.ru
В пиццерии остается все оборудование
avito.ru
Продавец отмечает, что имеется готовое меню с технологическими картами
В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставлена итальянская пиццерия La Familia. Стоимость бизнеса — два миллиона рублей, сообщается в объявлении. За такую же стоимость в городе можно приобрести квартиру-студию. «Продается итальянская пиццерия — готовый бизнес под ключ в одном из самых востребованных торговых центров города Green Park! Остается все оборудование — специализированная печь для выпечки пиццы изготовленная на заказ. Стоимость — 2 000 000 рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». Продавец отмечает, что в пиццерии работает доставка. Также наработана база поставщиков. За эту же сумму на «Авито» предлагают купить квартиру-студию с полной чистовой отделкой. Автор продает недвижимость в доме на улице Лопарева. Ее площадь — 24 квадратных метра. Ранее URA.RU рассказывало, что федеральная сеть пиццерий Pomodoro ищет франчайзи в городах ХМАО для расширения бизнеса. Возможен запуск различных форматов.