В Нижневартовске итальянская пиццерия La Familia продается за два миллиона рублей

Продавец отмечает удачное расположение пиццерии в ТЦ Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставлена итальянская пиццерия La Familia. Стоимость бизнеса — два миллиона рублей, сообщается в объявлении. За такую же стоимость в городе можно приобрести квартиру-студию.

«Продается итальянская пиццерия — готовый бизнес под ключ в одном из самых востребованных торговых центров города Green Park! Остается все оборудование — специализированная печь для выпечки пиццы изготовленная на заказ. Стоимость — 2 000 000 рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Продавец отмечает, что в пиццерии работает доставка. Также наработана база поставщиков.

За эту же сумму на «Авито» предлагают купить квартиру-студию с полной чистовой отделкой. Автор продает недвижимость в доме на улице Лопарева. Ее площадь — 24 квадратных метра.

Ранее URA.RU рассказывало, что федеральная сеть пиццерий Pomodoro ищет франчайзи в городах ХМАО для расширения бизнеса. Возможен запуск различных форматов.

Стоимость объекта — два миллиона рублей avito.ru

В пиццерии остается все оборудование avito.ru