Федеральная сеть пиццерий расширяет бизнес в ХМАО

Сеть пиццерий Pomodoro ищет бизнес-партнеров в ХМАО

Сеть ищет партнеров сразу в нескольких городах региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная сеть пиццерий Pomodoro ищет франчайзи в городах ХМАО для расширения бизнеса. Информация опубликована на сайте «Авито», а также это URA.RU подтвердили представители франшизы.

«Готовый бизнес — федеральная сеть пиццерий Pomodoro. Зарабатывайте от 12 млн рублей в год! Возможен запуск различных форматов (доставка, фуд-корт, небольшое кафе, ресторан)», — говорится в публикациях. Компания ищет франчайзи сразу в нескольких городах округа.

Представитель сети в разговоре с журналистом агентства подтвердил планы по расширению бизнеса в регионе. При этом сроки открытия ресторанов на данный момент неизвестны. Сейчас, согласно информации на сайте компании, в ХМАО работает только одна пиццерия в Нижневартовске.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте откроется стритфуд-ресторан от бренда, который стал звездой «Тик-Тока». Тогда речь шла о сети корейской еды Chiсko. На страницу бренда в социальной сети подписано почти 700 тысяч человек.