22 апреля 2023

«Звезда»: РФ готовится к использованию особой безэкипажной артиллерии

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Новая техника появится в ближайшее время, заявил Ковалев Фото:

Россия планирует использовать безэкипажную артиллерию — технику с полной автоматизацией действий. Об этом рассказал временный гендиректор АО «ЦНИИ «Буревестник» Павел Ковалев. Он также сообщил о скором появлении более мобильных и дешевых образцов артиллерии.

«Ждем более универсальных образцов, стоимость которых, относительно, небольшая. Но при этом у них будет мобильность, более быстрое время приведения из походного в боевое, защищенность экипажа на марше. Кроме того, будут развиваться полнофункциональные образцы с полной автоматизацией, но это задел на будущее. Это, так сказать, роботизированные системы, в перспективе в безэкипажном режиме», — заявил Ковалев в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». По его словам, новая техника появится уже скоро.

Ранее сообщалось, что в России создадут первый завод по выпуску гражданских беспилотников. Под реализацию проекта готовится территория площадью более 40 тысяч квадратных метров в Самарской области. Кроме того, сотрудники конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» разработали подводный дрон «Скат» для проведения мониторинга разминирования и разведки, передает телеканал 360.

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Россия планирует использовать безэкипажную артиллерию — технику с полной автоматизацией действий. Об этом рассказал временный гендиректор АО «ЦНИИ «Буревестник» Павел Ковалев. Он также сообщил о скором появлении более мобильных и дешевых образцов артиллерии. «Ждем более универсальных образцов, стоимость которых, относительно, небольшая. Но при этом у них будет мобильность, более быстрое время приведения из походного в боевое, защищенность экипажа на марше. Кроме того, будут развиваться полнофункциональные образцы с полной автоматизацией, но это задел на будущее. Это, так сказать, роботизированные системы, в перспективе в безэкипажном режиме», — заявил Ковалев в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». По его словам, новая техника появится уже скоро. Ранее сообщалось, что в России создадут первый завод по выпуску гражданских беспилотников. Под реализацию проекта готовится территория площадью более 40 тысяч квадратных метров в Самарской области. Кроме того, сотрудники конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» разработали подводный дрон «Скат» для проведения мониторинга разминирования и разведки, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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