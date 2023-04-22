«Звезда»: РФ готовится к использованию особой безэкипажной артиллерии

23 апреля 2023 в 06:33 Размер текста - 17 +

Новая техника появится в ближайшее время, заявил Ковалев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия планирует использовать безэкипажную артиллерию — технику с полной автоматизацией действий. Об этом рассказал временный гендиректор АО «ЦНИИ «Буревестник» Павел Ковалев. Он также сообщил о скором появлении более мобильных и дешевых образцов артиллерии. «Ждем более универсальных образцов, стоимость которых, относительно, небольшая. Но при этом у них будет мобильность, более быстрое время приведения из походного в боевое, защищенность экипажа на марше. Кроме того, будут развиваться полнофункциональные образцы с полной автоматизацией, но это задел на будущее. Это, так сказать, роботизированные системы, в перспективе в безэкипажном режиме», — заявил Ковалев в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». По его словам, новая техника появится уже скоро. Ранее сообщалось, что в России создадут первый завод по выпуску гражданских беспилотников. Под реализацию проекта готовится территория площадью более 40 тысяч квадратных метров в Самарской области. Кроме того, сотрудники конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» разработали подводный дрон «Скат» для проведения мониторинга разминирования и разведки, передает телеканал 360.

Россия планирует использовать безэкипажную артиллерию — технику с полной автоматизацией действий. Об этом рассказал временный гендиректор АО «ЦНИИ «Буревестник» Павел Ковалев. Он также сообщил о скором появлении более мобильных и дешевых образцов артиллерии. «Ждем более универсальных образцов, стоимость которых, относительно, небольшая. Но при этом у них будет мобильность, более быстрое время приведения из походного в боевое, защищенность экипажа на марше. Кроме того, будут развиваться полнофункциональные образцы с полной автоматизацией, но это задел на будущее. Это, так сказать, роботизированные системы, в перспективе в безэкипажном режиме», — заявил Ковалев в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». По его словам, новая техника появится уже скоро. Ранее сообщалось, что в России создадут первый завод по выпуску гражданских беспилотников. Под реализацию проекта готовится территория площадью более 40 тысяч квадратных метров в Самарской области. Кроме того, сотрудники конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» разработали подводный дрон «Скат» для проведения мониторинга разминирования и разведки, передает телеканал 360.